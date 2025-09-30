南北道路の空白地帯で甲州街道−東八道路が直結へ

東京都府中市は2025年9月、市内の都市計画道路「3・4・16号線」の二期区間について、6月に実施した工事説明会の概要などを公表しました。今年度から工事着手となります。

【どんな道路？】これが「府中東小金井線」です！（地図／写真）

同路線は甲州街道（国道20号）から東八道路を経て、五日市街道までを南北に結ぶ「府中東小金井線」の未整備区間にあたります。府中市内の甲州街道から人見街道までは、西武多摩川線の西側に並行する「あんず通り」として開通済みで、その先、東八道路までの411mが今回の対象区間です。

幅員は約16m、2車線の車道の両側に植栽と歩道が整備される見込みです。2027年度完了が予定されています。

この周辺は、多磨霊園や都立野川公園、調布飛行場といったスポットがあり、甲州街道と東八道路を直接結ぶ南北道路の“空白地帯”となっています。狭隘な箇所もある人見街道の代替ルートにもなりそうです。

一方、東八道路より北の小金井市内では、この道路に対して強い反対運動が起こっています。

東八道路の北側は、野川の「はけ」と呼ばれる自然豊かなエリアを横断し、都立武蔵野公園と崖上の住宅街を貫く計画です。小金井市の白井 亨市長は、この区間の建設反対を公約に当選しましたが、2025年3月に方針を一転、建設を容認しました。

しかし今も反対は強く、小金井市議会は東京都が新たに策定している優先整備区間へ指定しないよう決議するなどしています。府中市内の工事が進むことで、その懸案の区間の一歩手前まで、道路が延伸する形となります。

東京都は野川を横断する区間に対し、橋梁案を示しています。