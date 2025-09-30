芸歴30周年＆40歳になった美人シンガーソングライターが記念ライブの様子を30日までに、自身のインスタグラムにアップした。



【写真】教科書で習ったことのある、ひいひいおじいちゃん

ライブを開催したの夏目ひみか。名字で分かるとおり、夏目漱石の玄孫。漱石の次男・伸六の長女が母方の祖母にあたる。ひみかは生後まもなくアメリカに渡り、8歳までハワイとロサンジェルスで育ち、帰国。13歳ごろからオーディションを受け、テレビにも出演。現在はシンガーソングライターとして活躍している。



浦和市内で開催された「30周年&2回目の成人式『同窓会スペシャル』」銘打たれたライブでは、安室奈美恵や島谷ひとみの振り付けを担当したKEN兄やKEN５らと10数年ぶりに同じ舞台に立った。「あっという間の幸せな時間は、最高な仲間たちの最高なパフォーマンスで素敵な一日になりました」と報告。「30周年、振り返ると…こんなに熱い仲間たちに支えられて歩いてきたんだと実感させて頂き、観に来てくれたミンナのステージから見える笑顔に出会った頃の記憶がフラッシュバックして込み上げてきた感情は感謝でした。幸せ者です」と感謝を伝えた。



さらに「これからも、この気持ちは忘れずに色んな事にチャレンジしたり進んでいきたいと思います」とつづった。



（よろず～ニュース編集部）