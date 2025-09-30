ドイツで世界最大規模のビール祭り「オクトーバーフェスト」が開催されている中、客で埋まったテント内で牛乳を飲む子どもの映像が話題になっている。SNSに載せられたこの映像を見た人々は「愉快だ」という賛辞と「児童虐待」という非難を同時に送っている。

28日（現地時間）のdpa通信によると、オクトーバーフェストが開催中の25日、インスタグラムにフェスト関連の映像が一つ載せられた。祭りが開催中のドイツ南東部の都市ミュンヘンで撮影されたと推定されるこの映像には一人の幼児が登場する。英語では「toddler」という表現を使用したが、英語圏でこの言葉は1〜3歳の幼児を意味する。

この乳児は騒々しくて混雑しているテント中に設置されたテーブル上に立ち、ボトルに入った牛乳を飲み始める。子どものすぐ隣にはバイエルン伝統衣装を着た男性がいる。この男性は牛乳を一気に飲む「ワンショット」をするように子供を促している。ビールを飲む他の客はこの場面を見て盛り上がり、歓呼と応援を送った。「パパと一緒に爽快な週末」と題したこの映像には「いいね」をクリックした利用者が約40万人にのぼるほど注目を集めた。

しかし不快感を表す人も少なくなかった。映像を見たある視聴者は「騒がしく酒のにおいが充満しているところに子どもを放置し、飲酒する人たちにその姿を自由に撮影させた」「大人たちの暴飲文化に無防備に露出した子どもがかわいそう」という反応だ。「子どもを将来酒飲みに育てようと早くからアルコールに慣れる練習をさせているのか」「子どもの父も、撮影した人もみんな恥じるべき」などのコメントもあった。一部は「児童虐待行為」だとし、関係当局の介入と調査を促したりもした。