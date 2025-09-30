香取慎吾、氷川きよし、アイナらがジャズの名曲を熱唱＆“伝説”のシンガーも登場 10月7日NHK『うたコン』で“日本人が愛したジャズ”特集
10月7日放送のNHK総合『うたコン』（後7：57〜8：42）では、“日本人が愛したジャズ”をテーマに、時代を彩ってきた名曲の数々を特集する。
番組冒頭は、「SING, SING, SING」で華やかに幕開け。香取慎吾をはじめ、出演歌手たちがスタンダードナンバーを盛大に披露する。氷川きよしは、美空ひばりも歌った「虹の彼方」、『うたコン』初登場となるウエンツ瑛士はフランク・シナトラの名曲「New York, New York」をカバーする。
また、アイナ・ジ・エンドは映画『サウンド・オブ・ミュージック』で知られる「私のお気に入り〜My Favorite Things」を披露。デビュー50周年を迎えた島田歌穂は「チュニジアの夜」を歌唱する。さらに、アメリカ統治下の沖縄で活躍した伝説的ジャズシンガー・齋藤悌子が番組初出演。当時米軍基地で歌った思い出の楽曲「Summertime（サマータイム）」とともに貴重なエピソードも紹介される。
番組中盤では「プレイバック紅白」のコーナーにゴールデンボンバーが登場。2012年の『第63回NHK紅白歌合戦』初出場時を振り返りつつ、代表曲「女々しくて」を届ける。
後半では、香取がSNSで話題のシンガー・乃紫とコラボした「一億人の恋人（feat. 乃紫）」を披露。アイナ・ジ・エンドは自身の最新曲「革命道中-On The Way」を、日向坂46は金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める最新曲「お願いバッハ！」を披露する。
■放送予定
10月7日（火）後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
【歌唱予定曲】
香取慎吾ほか出演者有志「SING, SING, SING」
氷川きよし「虹の彼方」
ウエンツ瑛士「New York, New York」
アイナ・ジ・エンド「私のお気に入り〜My Favorite Things」
島田歌穂「チュニジアの夜」
齋藤悌子「Summertime（サマータイム）」
ゴールデンボンバー「女々しくて」
香取慎吾「一億人の恋人（feat. 乃紫）」
アイナ・ジ・エンド「革命道中-On The Way」
日向坂46「お願いバッハ！」
