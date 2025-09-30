タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が9月30日、放送。今回は、栃木県宇都宮市にある定食店が紹介されます。

同店では、豚こま肉と大量のモヤシを自家製のニンニクみそダレで炒めた「豚ともやし鉄板焼」、鶏もも肉1枚を丸ごと使う「鶏から揚げ定食」（ともに800円）、木綿豆腐一丁を、自家製麻婆ソースとタマネギ、水を加えて煮込んだ「麻婆豆腐定食」（750円）、鶏もも肉1枚を弱火でじっくりと火を通した「チキンステーキ定食」（900円）、豚ヒレ肉の筋を丁寧に取り、肉の柔らかさを堪能できる「ヒレカツ定食」（850円）などが人気メニューになっています。

番組では、当初、「餃子（ギョーザ）ランチ」（600円）を提供していたが、客のリクエストに応じるうちに餃子だけでなく多彩なメニューを取りそろえるようになったという店主と店を手伝う80代の店主の母、店主の妻の魅力も紹介します。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、お笑い芸人のあばれる君、タレントの近藤千尋さんがゲスト出演します。

