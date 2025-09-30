Snow Man目黒蓮、渡辺翔太撮影の和服＆“後光ショット”「すごく綺麗な景色でした」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が9月30日、都内で行われたスマートフォン『モトローラ』新製品発表会に登壇した。アンバサダー就任から1年となったが、これまで使用していたこれまで使用していた「razr50」で撮影したプライベートショットを公開した。
【写真】初監督作品完成に安堵の表情を見せる目黒蓮
目黒が「かなり満喫させていただきました。海外だったりいろんなところに行かせてもらう機会が多かったので相棒としていろんなところを旅できたかな」と目を輝かせ、一枚目に公開したのは雄大な自然のショット。
「牛さんがいっぱいいるんですけど仕事でミラノに行ったときに電車で。自然の色味もモトローラはすごくきれいに映し出してくれるので、お気に入りの一枚になっています。綺麗でした」とうれしそうに振り返った。
続けてモニターに表示されたのは和服の目黒が夕日に照らされた“後光ショット”。「メンバーのしょっぴー、渡辺（翔太くんに撮ってもらった一枚」だといい「京都にロケにいったときに夕日がきれいで。しょっぴーに渡して撮ってもらいました。すごく綺麗な景色でした」と満足そうに明かした。
目黒が出演する新CMは10月10日から放送開始となる。
【写真】初監督作品完成に安堵の表情を見せる目黒蓮
目黒が「かなり満喫させていただきました。海外だったりいろんなところに行かせてもらう機会が多かったので相棒としていろんなところを旅できたかな」と目を輝かせ、一枚目に公開したのは雄大な自然のショット。
続けてモニターに表示されたのは和服の目黒が夕日に照らされた“後光ショット”。「メンバーのしょっぴー、渡辺（翔太くんに撮ってもらった一枚」だといい「京都にロケにいったときに夕日がきれいで。しょっぴーに渡して撮ってもらいました。すごく綺麗な景色でした」と満足そうに明かした。
目黒が出演する新CMは10月10日から放送開始となる。