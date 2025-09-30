松田るか、のんら所属「株式会社Speedy」とエージェント契約を発表 『仮面ライダーエグゼイド』ポッピー役
俳優の松田るかが9月30日、自身のXとインスタグラムを更新。「株式会社Speedy」とエージェント契約を結ぶ運びとなったことを発表した。
【写真】新イメージのビジュアルも公開した松田るか
投稿で「お知らせ」と題し、「この度、株式会社Speedyとエージェント契約を結ぶ運びとなりました」と報告。「“自分らしさ”“お芝居”とは何かを追求し、映画ドラマ、舞台や広告などで幅広く活動してまいります。誰かの心を少しでも動かす存在になれるよう尽力します」と意気込み、「ワクワクしてます。ふふ、楽しむぞー！」とつづった。
コンサルタント事業などを手掛ける株式会社Speedyは、代表取締役を福田淳氏が務める。俳優ののんらが所属している。
松田は『仮面ライダーエグゼイド』（2016）にポッピーピポパポ／仮面ライダーポッピー役で出演し、人気に。2月に公開された映画『かなさんどー』には美花役で主演していた。2025年4月、10年以上所属していたGrickの退所を発表。感謝を伝えていた。
