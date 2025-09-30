菓子専門店「シャトレーゼ」を国内880店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国178店舗展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、ハロウィン気分を盛り上げるおばけや黒ねこをイメージしたケーキに、秋の味覚を使用した商品など「ハロウィンスイーツ」を、全国のシャトレーゼにおいて10月31日まで数量限定で発売する。



「ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション」

「ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション」（直径16cm）は、魔女の帽子をかぶったネコちゃんをイメージした、かわいいけれど本格的な味わいのデコレーションケーキ。ココアスポンジと口溶けの良いチョコムース、シリアル入りチョコレートで作ったドームケーキに、チョコレートを飾り付け、ネコちゃんの顔に仕上げた。下の層に入っている甘酸っぱいダイス苺が味のアクセントになっている。



「ハロウィン アソートデコレーション」

「ハロウィン アソートデコレーション」（直径17cm）は、8種類のケーキをアソートにした、一台で様々なフレーバーのケーキを楽しめるデコレーションケーキ。苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰合せた。取り分けが簡単でパーティーでも大活躍する。



「ハロウィン かわいいオバケのデコレーション」

「ハロウィン かわいいオバケのデコレーション」（直径14cm）は、ココアスポンジで、コクのあるチョコクリームと濃厚なキャラメルソースをサンドし、なめらかな食感のかぼちゃクリームをたっぷり絞った。ハロウィンの仲間が大集合した、見た目も楽しいデコレーションケーキとなっている。

［小売価格］

ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション：3240円

ハロウィン アソートデコレーション：4212円

ハロウィン かわいいオバケのデコレーション：3240円

（すべて税込）

［発売日］

ハロウィン 魔女ネコちゃんのデコレーション：9月26日（金）

ハロウィン アソートデコレーション：9月26日（金）

ハロウィン かわいいオバケのデコレーション：10月3日（金）

シャトレーゼ＝https://www.chateraise.co.jp