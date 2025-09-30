クロスプラスが展開する「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、9月26日からオンラインストアにおいて晴雨兼用で履ける防水シューズ「TEMPERATE」の秋冬コレクションから2型の販売を開始した。

「CROSS FUNCTION（クロスファンクション）」は、9月26日からオンラインストアにおいて晴雨兼用で履ける防水シューズ「TEMPERATE」の秋冬コレクションから2型の販売を開始した。「天候の変化が激しい季節、記念日など大切な日も安心して足元のおしゃれを楽しみたい」そんな思いからデザイン性と履き心地にもこだわった「VELMA」「MIGUEL」の2型を展開する。

CROSS FUNCTIONでは、「毎日着たい」が詰まった暮らしにやさしいベーシックウエアを展開。季節・気温に左右されることなくおしゃれを楽しめるしっかりとした高機能アイテムは、着る人のあらゆるシーンと共に過ごす「味方服」を目指している。いつでも「ちょうどいい」と思える服が「ちょうどいいプライス」で見つかるアパレルブランドとなっている。



「VELMA」

「VELMA」は、光沢のある防⽔のポインテッドパンプスに、細めのエナメル合皮ストラップがアクセントになっている。シルバーバックルのストラップが⼀層きちんと感を醸し出している。



「MIGUEL」

「MIGUEL」は、厚手の合成皮革で仕立てた大ぶりなリボンが印象的な1足。マニッシュにも女性らしくも履けるため仕事服からハレの日まで幅広いシーンで活躍してくれる。

［小売価格］

VELMA：7480円

MIGUEL：8580円

（すべて税込）

［発売日］9月26日（金）

クロスプラス＝https://www.crossplus.co.jp