Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç30Æü¡¢±«À¶¿åÑ£Ìò¤ÎÄé¿¿°ì¤ÈºÊ¡¦¥¿¥¨Ìò¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¡¢ñþ»Ñ¤ÎÄé¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó(¾®ÀôÈ¬±À)¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¾®Àô¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ×¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±«À¶¿åÑ£¡Ê¤¦¤·¤ß¤º ¤Ç¤ó¡Ë¤È¥¿¥¨¤¬ÅÐ¾ì¡ª±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÄé¿¿°ì¤µ¤ó¤È¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£±«À¶¿å²È¤Ï¾¾¹¾ÈÍ¤ËÌ¾¤ò¤Ï¤»¤ë¾åµéÉð»Î¤Ç¡¢¾¾Ìî²È¤Î±ó¤¤¿ÆÀÌ¤Ç¤¹¡£¾¾¹¾¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤Äø¤Î¿Í³Ê¼Ô¤Ç¤¢¤ëÑ£¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏºÊ¤Î¥¿¥¨¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬²È³Ê¤¬¾å¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¨¤µ¤ó¤Ë¤ÏÆ¬¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢ÃåÊª»Ñ¤ÎÄé¤ÈËÌÀî¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£
2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ÎÄé¤Ï»¶ÀÚ¤êÆ¬¤À¤¬¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö¥¿¥¨¤µ¤ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿Ñ£¤µ¤ó¤Î»¶ÀÚ¤êÆ¬¡£ÃÇÈ±Á°¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ª»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ç¤ÏÇò¹õ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥é¡¼ÈÇ¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡×¤Èñþ»Ñ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ñþ»Ñ¤«¤é»¶ÀÚ¤êÆ¬¤Ø¤ÎÊÑ²½¤Ë¡¢¡Öñþ¤â ñþ¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¤â¤É¤Á¤é¤â ¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡¡»þÂå¤ÎÊÑ²½ ¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¡×¡Öñþ»Ñ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºäËÜÎ¶ÇÏ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÑÛ¡¹¤·¤µ¡×¡ÖÂç²Ï¤Î´ÓÏ½¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡Á¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê
(C)NHK
