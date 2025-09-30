Chilli Beans.の新曲「that's all i can do」が、10月7日より放送のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS）の挿入歌に使用される。

本ドラマは、谷口菜津子による同名漫画が原作。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美（夏帆）と、令和の時代には少し珍しい“料理は女が作って当たり前”と思っている亭主関白思考な海老原勝男（竹内涼真）による、2人の成長＆再生ロマンスコメディだ。

本楽曲は、素直になれない心情や後悔、そんな自分から変わろうとする、変わりたいと思う姿を描いたもの。ポップで可愛らしい雰囲気をまといつつも、どこか皮肉を含んだ言葉を散りばめ、その裏には素直になれない本音が潜んでいるという二面性をもった楽曲となっている。

なお、Chilli Beans.がGP帯のテレビドラマの挿入歌を担当するのは今回が初となる。

＜Chilli Beans. コメント＞

ドラマの中の主人公と自分たちの気持ちや背景素直になれない部分を重ねて作っていきました。

ちょっとポップに可愛らしくもありでもやっぱり皮肉なことを言っちゃったりでも本音はまた別にあったりそんな一曲になったんじゃないかなと思います！

たくさんの人に届きますょぅに

（文＝リアルサウンド編集部）