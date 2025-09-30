おやつカンパニーは、間食における健康ニーズ“ちょっと気になる”に寄り添い、すこやかな“おやつ生活”を応援する「おやつのチカラ」シリーズを展開している。

この「おやつのチカラ」シリーズから新たに、普段のおやつをもっと美味しく、もっと健康的に楽しみたい人に向けて、MCTオイルを使用したポテトパフスナック「サクポテ（のり塩風味／トリュフ塩風味）」2品を、9月29日から発売する。

コロナ禍を経て健康意識が変化する中で食事領域だけでなく、“間食における健康ニーズ”も高まっている。同社調査（インターネット調査（20代〜50代男女、n＝200、2024年12月実施））によると、ポテトスナック菓子を食べない人（40.2％）に比べて、ポテトスナック菓子を週1回以上食べる人（69.9％）の方が、健康に気をつかっている人の割合が多いことが判明。健康に気をつかいながらも、おやつを楽しみたいというニーズが見えてきた。そこで、「たっぷり、たのしい“おやつ”と“夢”の創造」を企業理念に掲げるおやつカンパニーが、普段のおやつをもっと美味しく、もっと健康的に楽しみたい人に向けて、MCTオイルを使用したノンフライのポテトスナック菓子「サクポテ」を開発した。

「サクポテ」は、ポテトを使ったサクサク食感の生地を、スナック菓子らしい「のり塩風味」と「トリュフ塩風味」で仕上げたポテトのパフスナック菓子。ノンフライながらサクサクとした心地よい食感と、おやつにもおつまみにもぴったりな味わいで、“ちょっと気になる”人の日々のおやつ時間をココロ豊かな楽しい時間に変えるポテトスナック菓子ができあがった。

［小売価格］各152円前後（税込）

［発売日］

コンビニエンスストア：9月29日（月）

スーパーマーケットなど：10月6日（月）

