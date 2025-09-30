「誰も『No』とは言わないはずだよ」ベッツ、二刀流・大谷翔平への“熱き信頼”「彼が投球する必要があると感じたときは…」

ベッツが大谷に熱い信頼を寄せるコメントを残した(C)Getty Images

ドジャースのムーキー・ベッツが現地時間9月29日、レッズとのワイルドカードシリーズ（WCS）に向けた前日会見を行い、大谷翔平についてコメントしている。

【動画】これぞ、ドジャース！大谷に続きアーチをかけたベッツの打撃シーン

ドジャース専門メディア『Doger Blue』の動画内で、ベッツは好調な先発陣について「先発が4、5人揃っていて、去年よりも層が厚く、彼らは本当にいい投球をしてきた」と述べ、山本由伸、ブレーク・スネル、タイラー・グラスノー、クレイトン・カーショー、大谷と強力な先発ローテについて言及した。

また、投手・大谷の起用法については「彼はおそらく世界最高の選手だから、彼が望む場所ならどこでもやれると思う。だから、彼が投球する必要があると感じたときは、ドジャースのユニフォームを着ている人なら、誰も『No』とは言わないはずだよ」とコメント。二刀流としてポストシーズンを戦う大谷への熱い信頼を口にした。

大谷は第3戦で起用される見込みで、リリーフでの起用も予想されたが、先発としてマウンドに上がることになりそうだ。