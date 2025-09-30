内田真礼＆石川界人、結婚報告に反響続々 「とんだ豪華な大家族やんけ!!!」「1つのアニメ作れるぞこれ」
『アイドルマスター シンデレラガールズ』神崎蘭子役などで知られる声優・内田真礼と、『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役などで知られる石川界人が9月30日、それぞれのSNSを通じて結婚を発表。人気声優同士の結婚にネットでは祝福など反響が寄せられている。
【画像】直筆で伝わる幸せオーラ！石川界人＆内田真礼の結婚報告文
内田と石川は連盟の書面で「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さまそして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております」とつづった。
内田は、『中二病でも恋がしたい！』小鳥遊六花役などで知られる人気声優石川は『僕のヒーローアカデミア』飯田天哉役、『盾の勇者の成り上がり』岩谷尚文役、『青春ブタ野郎』シリーズの梓川咲太役などで知られる。内田の実弟で内田雄馬（33）は、2024年1月に事務所のサイトを通じて、声優の日高里菜（31）との結婚を発表していた。
ネットでは「ご結婚おめでとうございます」という祝福の声はもちろん、「内田真礼と石川界人とかいう意外な夫婦すぎる」「まぁーじすか!?石川界人くんと内田真礼!?」といった驚きの声、そして「内田雄馬、日高里菜夫婦 内田真礼、石川界人夫婦 とんだ豪華な大家族やんけ!!!」「ってことは…内田真礼、石川界人、内田雄馬、日高里菜の家族… やべぇな笑」「内田家強すぎ」「内田家強すぎやろw 1つのアニメ作れるぞこれ」などの反響が寄せられた。
