元DeNAエースが振り返る、苦しかった当時の“現場”「トレーニングコーチの胸倉つかんでケンカして…」

山口氏は横浜在籍時代、先発、抑えとしてチームを支えた（C）産経新聞社

野球界において、優勝に向かうチームの力強さとともに、光と陰としてBクラスが長いチームに在籍する選手は様々な面で、苦労があったとされる。フジテレビ系「ジャンクSPORTS」は9月27日に「爆笑！万年Bクラス 後編」を放送。

【動画】2年目の進化だ！DeNA度会隆輝の2戦連続ホームランをチェック

長く低迷に悩まされたチームに在籍した球界OBたちが出演、当時の苦労話をユーモアを交えて振り返った。

前田幸長氏はロッテから中日に移籍、星野仙一監督率いるチームが移籍後にリーグ優勝を果たし、ビールかけを体験したことで「こんなに楽しいことってあるんだ」と強く印象に残ったという。

またBクラスのキャンプメニューは厳しかったという話題となり、当時低迷に苦しんでいたDeNAに在籍した山口俊氏は練習メニューの内容に関してもコーチ陣とぶつかったとした。

当時のトレーニングコーチが元陸上選手、トライアスロンなども経験していたことで徹底した走り込みを命じられたとした。

「技術練習よりも陸上競技場にいる時間が長い」「半端なく走る」ことで、投球にかける負荷も調整しなければいけなくなったという。

本来ブルペンで100球投げるところを「ブルペン20球でランニング用に体力を取って」おくこともあったとした。