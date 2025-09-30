鈴木福、“メガネの相棒”とスーツ姿で2ショット「ツーショット、嬉しいでやんす」「カッコいい〜」
俳優の阿久津仁愛（24）が28日、自身のインスタグラムを更新。26日にABCテレビで放送された『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』で共演した鈴木福（21）との2ショットを公開した。
【写真】「ツーショット、嬉しいでやんす」鈴木福＆“矢部”阿久津仁愛の仲良し2ショット
人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズを初めて実写化した今作では、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を鈴木が演じた。野球ゲームと日常がリンクする奇妙な“パワフル社会人”の世界に挑んだ。また『パワプロ』ファンを公言するお笑いコンビ・ニッポンの社長の辻皓平が初めてドラマ脚本に挑んだことでも話題となった。
『パワプロ』シリーズでも長年にわたって主人公の“相棒”として登場する矢部明雄役を今作で演じた阿久津は、「西野くんと撮ったでやんす！」とのコメントとともに、鈴木との2ショット写真をアップした。
この投稿にファンからは「どっちもかっこいい」「二人のやりとりおもろしくて何度も見てるよ〜！続編＆連ドラになりますように」「福くんと仁愛くんコラボ写真ありがとうございます」「カッコいい〜 矢部くんお疲れでやんす！」「ドラマおもしろかったです！」「矢部くん良いキャラだったでやんす〜」「西野くんとのツーショット、嬉しいでやんす とてつもなく面白いのに、1回で終わりなの悲しいから続編希望するでやんす」「福くんとのツーショアツ過ぎますありがとうございます」などの反響が寄せられている。
