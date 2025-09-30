『刀ミュ』十周年記念! ガシャポンにペンライトチャームが登場 - 真剣乱舞祭2016から十周年記念ペンライトまで
バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「ミュージカル『刀剣乱舞』 十周年記念 ミニチュアペンライトチャーム」を発売する。発売時期は2025年11月未定。全10種で価格は500円。
発売時期2025年11月未定「ミュージカル『刀剣乱舞』 十周年記念 ミニチュアペンライトチャーム」(全10種・500円)
「ミュージカル『刀剣乱舞』 十周年記念 ミニチュアペンライトチャーム」は、ミュージカル『刀剣乱舞』の十周年をお祝いした新商品。公式グッズで発売された歴代ペンライトがミニチュアのマスコットチャームになっている。なお本商品は発光しない。
また、10月30日よりスタートするミュージカル『刀剣乱舞』×東京ドームシティ アトラクションズコラボにて先行販売を予定している。
SNSでは「こんなの引くしかないじゃん」「かわいい コンプしたい」という声や、「歌合とこんのすけのが思い出深い」「2016と2017のやつ持ってるから付けたい!!!!!」と自分が行った公演のアイテムをほしい! というコメントが寄せられている。
真剣乱舞祭2016
真剣乱舞祭2017
真剣乱舞祭2018
歌合 乱舞狂乱 2019
五周年記 壽 乱舞音曲祭
真剣乱舞祭2022
㊇ 乱舞野外祭
祝玖寿 乱舞音曲祭
1色ペンライト
十周年記念ペンライト
(C)NITRO PLUS・EXNOA LLC/ミュージカル『刀剣乱舞』制作委員会
