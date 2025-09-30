「明日双子に会える！」中川翔子、「双子がいる巨大お腹ラストナイト」を公開。「いよいよですね」
タレントの中川翔子さんは9月29日、自身のInstagramを更新。「いよいよ明日 双子に会える！」と報告したところ、声援が寄せられています。
【写真】「双子がいる巨大お腹ラストナイト」
ファンからは「いよいよですね」「今日まで本当に良く頑張って来ましたね」「元気送ります！」「本当にすごすぎます！」「無事に産まれてきますように」「まだ産まれてないのに勝手に感動してうるうる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「人生最大級に、人生が変わる明日！！」中川さんは「いよいよ明日 双子に会える！ 今日が、双子がいる巨大お腹ラストナイト！」と報告し、3枚の写真と1枚の画像を投稿。1枚目に母とのツーショットを載せています。出産直前ということもあり、とても大きなおなかです。また、中川さんは「みなさんに感謝の気持ちと明日ついに会える双子に！楽しみな気持ちでがんばります！ 人生最大級に、人生が変わる明日！！」ともつづっています。
日記をたびたび投稿InstagramをはじめとしたSNSで日記をたびたび投稿してきた中川さん。28日には「これが双子正期産のお腹か、、！毎日でかくなってる」、24日には「え、、、、腹囲が115センチなんだけど」など、率直な感想をつづっていました。双子ということもあり、帝王切開での出産となるようですが、無事に生まれてくることを願いたいですね。
