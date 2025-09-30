「張り切ってはじめんべー！」大学生が山形弁のラジオ体操で朝活 物価高の中、無料の朝食で学生を応援（山形）
きょう、山形市の大学で学生の健康促進などを目的とした朝活イベントが開かれました。
物価高の中、学生たちには嬉しいあるサービスも提供されました。
「ラジオ体操第一！んだどほりゃみな張り切って始めんべ～」
けさ８時ごろの東北文教大学。朝日が降り注ぐキャンパスに響くのは山形弁のラジオ体操です。
このイベントは学生らの生活リズムを整え、コミュニケーションの機会を増やそうと大学が企画したものです。
「ほれ、しゃっこくビャインビャインって３回！」
軽快な山形弁に合わせて、参加者は大きく体を動かしていました。
参加者「大学生になってから朝から体を動かすのが少なくなってきたのでいい機会かなと思いました」
参加者「言っている言葉が方言だったので友達と笑いながらできたので、朝から運動もできてとても楽しかった」
■１００人分の朝食が無料で！
ラジオ体操の後は、朝食です。きょうは、学生の経済的支援を目的におよそ１００人分の朝食が無料で提供されました。
体を動かし、あったかい朝ごはんも。学生たちは、心も胃袋も満たされたようです。
参加者「（普段は）朝ごはん食べないので無料だと来やすくて食べられます」
参加者「お財布にも優しいですし、こんなにちゃんとした朝ごはん食べたの本当に久しぶりかなと思います」
参加者「ラジオ体操は毎日できるものならやりたい。朝ごはんも時間があるならゆっくりこうやって食べたいなと思う」
東北文教大学 須賀一好 学長「みんなでそろってこういう活動をするのは最近あまりないので、朝、一日元気にスタートを一緒にやりましょうというのもいいかなと感じました」
東北文教大学の朝活イベントは来月も開かれるということです。