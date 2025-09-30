NTTドコモは、対象のdポイント加盟店での支払いに対して、抽選で最大10倍のdポイント（期間・用途限定）を進呈する「その場で当たる！dポイント最大10倍戻ってくるキャンペーン」を開催する。期間は10月1日～11月30日。

キャンペーンは10月1日～31日の10月期と、11月1日～30日の11月期に分けて開催され、両方に参加できる。各期間中にキャンペーンサイトで抽選に参加すると、dポイント「10倍進呈」「3倍進呈」「2倍進呈」、もしくは「総額1000万ポイント山分け」のいずれかの特典が当たる。

各期間中、対象のdポイント加盟店にて、dポイントカードを提示のうえdポイントが1ポイント以上たまる支払いで獲得した合計ポイントに対して、先述の抽選で当選した特典分のdポイント（期間・用途限定）が進呈される。ポイントの進呈上限は、「10倍進呈」が1000ポイント、「3倍進呈」が500ポイント、「2倍進呈」が200ポイント。

キャンペーン参加の流れ

また、10月期と11月期にそれぞれ500万ポイントが山分けされる「総額1000万ポイント山分け」特典では、各期間中に対象のdポイント加盟店にて、dポイントカードを提示のうえdポイントを1ポイント以上ためると、山分けに参加する口数が1つたまる。各期間中に最大で5口までためることができ、獲得口数に応じて500万ポイントのdポイント（期間・用途限定）を山分け進呈される。