フリーアナウンサーの中村江里子さんは9月30日、自身のInstagramを更新。黒いドレス姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中村江里子さん公式Instagramより）

フリーアナウンサー中村江里子さんは9月30日、自身のInstagramを更新。黒いドレス姿を披露しました。

中村さんは「@vacheronconstantin 創業270周年アニバーサリーイベント2日目はルーブル美術館　@museelouvre で」とつづり、16枚の写真と4本の動画を投稿。彫刻や建築物の写真と共に、自身の黒いドレス姿も披露しました。6〜7枚目では、すらりとした美しい立ち姿と引き締まった二の腕が目を引き、抜群のスタイルが際立っています。

この投稿にファンからは、「とてもすてきです」「時計というか芸術ですね」「ルーブルで食事、憧れる〜」などの声のほかに、「カッコいい」「20年前のドレスお似合いです」「スタイルが並外れてませんか？」と中村さんの美貌へ称賛の声が寄せられました。

中村さんは27日の投稿でも、すてきなコーディネートを披露。美術館でのスタイルからパーティースタイルまで、魅力的な装いです。コメントでは、「今日の衣装も決まってます」「どこのものか教えていただきたいです！」「いつ見てもお美しい」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)