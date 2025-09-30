「スタイルが並外れてませんか？」中村江里子、黒ドレス姿に絶賛の声！ 「お似合い」「憧れる」
フリーアナウンサーの中村江里子さんは9月30日、自身のInstagramを更新。黒いドレス姿を披露しました。
【写真】中村江里子、黒ドレス姿に絶賛の声！
この投稿にファンからは、「とてもすてきです」「時計というか芸術ですね」「ルーブルで食事、憧れる〜」などの声のほかに、「カッコいい」「20年前のドレスお似合いです」「スタイルが並外れてませんか？」と中村さんの美貌へ称賛の声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「芸術ですね」中村さんは「@vacheronconstantin 創業270周年アニバーサリーイベント2日目はルーブル美術館 @museelouvre で」とつづり、16枚の写真と4本の動画を投稿。彫刻や建築物の写真と共に、自身の黒いドレス姿も披露しました。6〜7枚目では、すらりとした美しい立ち姿と引き締まった二の腕が目を引き、抜群のスタイルが際立っています。
「いつ見てもお美しい」中村さんは27日の投稿でも、すてきなコーディネートを披露。美術館でのスタイルからパーティースタイルまで、魅力的な装いです。コメントでは、「今日の衣装も決まってます」「どこのものか教えていただきたいです！」「いつ見てもお美しい」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
