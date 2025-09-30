JFA×漢検のコラボで「サッカー日本代表に贈りたい漢字一字」とメッセージを募集！賞品はサイン入りユニなど

日本サッカー協会（JFA）と公益財団法人日本漢字能力検定協会が今年6月から実施しているコラボレーション企画「全力蹴球プロジェクト」。

その第3弾となる「今、あなたに贈りたい漢字コンテスト『SAMURAI BLUEを応援しようキャンペーン！』」が、本日9月30日（火）よりスタートした。

両者によるコラボは、生涯スポーツとしてのサッカーと生涯学習としての日本語・漢字の振興を通じてスポーツと学びの楽しさや喜びを伝えていくことを目的に取り組むもの。

2026年のFIFAワールドカップに向けたSAMURAI BLUE（サッカー日本代表）の合言葉「最高の景色を 2026 FOR OUR GREATEST STAGE」とも連動し、年間を通じてSAMURAI BLUEを応援する特別コラボ企画を行っている。

「今、あなたに贈りたい漢字コンテスト」は、漢検協会が2013年から実施しているもので、普段言えない素直な気持ちを込めた漢字一字を募集し表彰するコンテスト。

このコンテストの特別版として、来年のワールドカップに臨む日本代表への想いを込めた「漢字一字と応援メッセージ」を募集し、「最高の景色を」大賞など、4つの賞で合計13作品を表彰するという。

募集期間は、9月30日（火）から11月30日（日）まで。JFA会長の宮本恒靖氏、日本代表の森保一監督、漢検協会理事長の山崎信夫氏が審査員を務めるとのことだ。

賞品は、「最高の景色を」大賞（1作品）が日本代表メンバーサイン入りユニフォーム（※11月のキリンチャレンジカップ2025招集メンバー）、宮本恒靖会長賞（1作品）が宮本恒靖会長サイン入りユニフォーム、森保一監督賞（1作品）が森保一監督サイン入りユニフォームなど。

表彰式は2026年1月、東京都内で開催予定。なお、今回のコンテストに応募された漢字を集計し、日本代表に贈られた漢字一字をランキング形式で発表することも計画しているそう。こちらも楽しみだ。

詳細は「今、あなたに贈りたい漢字コンテスト『SAMURAI BLUE を応援しようキャンペーン！』」の公式ページでご確認を。