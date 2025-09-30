実家にある祖父の机から「穴なし50円玉」が出てきました。今なら数千円の価値があるって本当ですか？

穴なし50円玉ってどんなもの？

「穴なし50円玉」とは、昭和30年（1955年）から昭和33年（1958年）にかけて発行された初代の50円硬貨です。現在流通している穴あき50円玉とは異なる珍しい特徴を持っています。

▼主な特徴 ●中央に穴がない

●素材は純ニッケル（ニッケル1000）

●表面に「菊の花」（横から見た構図）と「五十円」の文字

●裏面には額面を表す「50」の数字と発行年（和暦表記）が刻印されている

●直径：25mm／重量：約5.5g

このデザインは昭和34年に穴あきタイプへ変更され、それ以降は製造されていません。現在では法的に貨幣としての効力はありますが、実際の流通はほとんどないため、古銭としての価値が認められることがあります。



高値がつくのはこの年号！ 「昭和33年」がキーワード

すべての穴なし50円玉に高い価値がつくわけではありません。注目すべきは「年号」と「保存状態」です。

【表1】プレミア価値が期待できる年号と相場

年号 発行枚数 想定相場（状態：美品以上） 昭和30年（1955） 約1億3000万枚 100円～300円前後 昭和31年（1956） 約1億4000万枚 100円～300円前後 昭和32年（1957） 約9000万枚 300円～1000円前後 昭和33年（1958） 約1800万枚未満 1000円～6000円、希少品は1万円超もあり

筆者作成

とくに「昭和33年」は発行枚数が少なく、コレクター市場でも人気が高いため、未使用に近い保存状態であれば1万円を超える価格がつくこともあります。ただし、以下のような状態では価値が大きく下がってしまいます。

●表面に傷や汚れが多い

●エッジ（縁）が摩耗している

●さび・変色がある

●穴あきタイプを加工した偽物

偽物や加工品に注意！信頼できる見分け方

「穴なし50円玉」として市場に出回っている中には、偽物や改造硬貨も少なくありません。

▼よくある偽物の特徴 ●昭和34年以降の穴あき50円玉の穴を埋めたもの

●偽物の型で鋳造されたコピー品

●表面を研磨して「未使用風」に見せた加工品

見分けるためのポイント

１．年号を確認

→ 昭和30年～33年以外のものは「穴なし」であるはずがありません。

2．表面の状態をよく観察する

→ 穴の跡を削って埋めた跡や、不自然な研磨痕がある場合は加工品の可能性が高いです。

3．重量・直径を測る

→ 正規の穴なし50円玉は直径25mm、重量4g。家庭用の精密はかりでも確認可能です。

4．プロの目で鑑定してもらう

→ 古銭に詳しい業者なら、すぐに真贋を見極めてくれます。



本当に価値があるか確かめる方法と、売る前にすべきこと

「もしかして高く売れるかも？ 」と思ったら、焦って売らず、次のステップを踏むことが大切です。



ステップ１．年号と保存状態をチェック

●年号が昭和33年かどうか

●表面にツヤがあるか、キズ・汚れが少ないか

●色のくすみや変色がないか

●保存状態が良いほど、価値が上がる

ステップ２．素人判断は禁物。まずは無料査定を

ネット上で「○○円で売れた」と見ても、状態が違えば相場は全く異なります。必ず複数の古銭買取店に無料査定を依頼して、相場を把握しましょう。



ステップ3．保存状態をこれ以上悪化させない

●素手で触らず、手袋を使う

●磨かず、乾いた柔らかい布で軽く包むだけ

●ビニール袋や密閉容器で保管する

価値を知れば、古い硬貨は「思い出」から「資産」へ

実家の引き出しから見つけた「穴なし50円玉」。一見ただの古い硬貨でも、年号や状態によっては数千円以上の価値を持つ“隠れた資産”です。

古銭の価値は、「知識」と「保管」で大きく変わります。そして、それは「家族の思い出」として残すという選択肢にもつながります。単なる50円玉だと思っていたものが、資産や学びのきっかけになるかもしれません。ぜひこの機会に、ご自宅の引き出しを見直してみてください。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー