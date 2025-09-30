すき家「チーズインハンバーグカレー」発売、肉厚ハンバーグとチーズがとろける贅沢な一品

牛丼チェーン「すき家」は、10月7日(火)9時から「チーズインハンバーグカレー」を発売する。販売終了時期は未定。一部店舗を除く1,963店舗で販売予定。価格は税込890円(並盛)。

〈ハンバーグ×チーズ×カレーのハーモニー〉

「チーズインハンバーグカレー」は、モッツァレラチーズとレッドチェダーチーズを使ったソースを中に入れたハンバーグを、すき家のカレーにのせた食べ応えのあるメニュー。牛と豚の合い挽き肉を使用した厚みのあるハンバーグはジューシーな食感で、割ると中からチーズがとろけ出す。

ほんのりニンニクが香るホワイトソースをかけることで、ハンバーグとカレーの旨みをより一層引き立て、濃厚な味わいが楽しめる。別添えの「すき家特製辛口ソース」を加えることで、スパイシーな味へのアレンジも可能だ。

同時に、温泉卵をトッピングした「おんたまチーズインハンバーグカレー」、さらにミックスチーズを追加した「チーズ×チーズインハンバーグカレー」も登場する。

〈ラインアップ一覧(各税込)〉

◆チーズインハンバーグカレー

ミニ 790円

並盛 890円

大盛 1,030円

メガ 1,290円

チーズインハンバーグカレー

◆おんたまチーズインハンバーグカレー

ミニ 890円

並盛 990円

大盛 1,130円

メガ 1,390円

おんたまチーズインハンバーグカレー

◆チーズ×チーズインハンバーグカレー

ミニ 930円

並盛 1,030円

大盛 1,170円

メガ 1,430円

チーズ×チーズインハンバーグカレー

◆チーズインハンバーグ(単品)

400円

チーズインハンバーグ(単品)

**