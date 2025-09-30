ロッテは30日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」に出場する千葉ロッテマリーンズジュニアチームのメンバーが決定したことを発表した。

マリーンズジュニア2025のメンバーは6月23日〜7月6日まで球団公式ホームページにて募集を行い、約800名が応募し、選考会を経て16名が選抜された。マリーンズジュニア2025の監督は2023年以来2年ぶりとなる小林宏之氏（球団OB、マリーンズ・ベースボールアカデミーテクニカルコーチ）が務め、コーチは栗田雄介（同テクニカルコーチ）と小川直人(同テクニカルコーチ)が務める。

NPB12球団ジュニアトーナメントは、一般社団法人日本野球機構とプロ野球12球団が連携し、『子供たちがプロ野球への夢という目標をより身近に持てるように』との思いから2005年に創設され、今年で21回目の開催となる。

本大会は、NPB12球団に加え、ファーム・リーグに参加しているオイシックス新潟アルビレックスBC、くふうハヤテベンチャーズ静岡の各ジュニアチームと、日本独立リーグ野球機構加盟のリーグおよびチームより選抜する２チームのジュニアチームの計４チームを合わせて全16チームにて、12月26日（金）〜29日（月）まで明治神宮野球場と横浜スタジアムで行われる。

▼ 2025マリーンズジュニアチームメンバー

飯郄稜大（東金東クラブ）、市川葵陽（今井ジュニアビーバーズ）、糟谷悠（海上学区スポーツ少年団）、片岡翔平（稲丘ベアーズ）、川野芽桜（ASAIKIDS☆UNITED）、北村柚空（増尾レッドスターズ）、甲嶋舜（有吉メッツ）、三瓶蒼生（木刈ファイターズ）、下室輝瑠（北川口アタッカーズ）、庄司慎之介（磯辺シャークス）、菅谷柊斗（共和琴田スポーツ少年団）、郄津将真（薬円台リトルスター）、田中凱斗（三枚橋ファイターズ）、布留川新（ASAIKIDS☆UNITED）、益田輝々（相生イーグルス）、山田唯斗（真間ウエスタン）。計16

▼ 小林宏之監督 コメント

「あらゆる経験や出来事を勝利へのエネルギーに変え、自分自身と真摯に向き合いながら、常にハイパフォーマンスを発揮できる選手たちでチームを構成しました。野球に対する強い向上心はもちろんのこと、日々支えてくださる周りの方々への感謝の気持ちを忘れず、2010年以来となる2度目の優勝を目指して挑戦していきます。チーム一丸となり全力で戦いますので、温かいご声援をよろしくお願いします」