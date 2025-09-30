DeNA¡¢»°Åè¡¢ÆÁ»³¡¢µþ»³¤é8Áª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó·ë¤Ð¤º
¡¡DeNA¤Ï30Æü¡¢ÆÁ»³ÁÔËáÅê¼ê¡¢»°Åè°ìµ±Åê¼ê¡¢µþ»³¾ÌïÅê¼ê¡¢ÁðÌîÍÛÅÍÅê¼ê¡¢º£ÌîÎÜÅÍÅê¼ê¡¢³ÞÃ« ½Ó²ðÅê¼ê¡¢Ï¡ÆâÌî¼ê¡¢°ÀÈÓ¸¶ Î¶Ç·²ðÆâÌî¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»°Åè¤Ï12Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î13Ç¯¤«¤é34»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£18Ç¯¤Ë¤Ï60»î¹ç¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï71»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢20Ç¯¤Ë¤Ï18¥»¡¼¥Ö¡¢21Ç¯¤Ë¤Ï23¥»¡¼¥Ö¤ÈÄ¹Ç¯¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¡£º£µ¨¤Ï6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨10.80¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÁ»³¤Ï21Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢ºòµ¨29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢1¾¡1ÇÔ8¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨2.45¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤â¡¢º£µ¨¤Ï°ì·³ÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç36»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨3.31¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µþ»³¤Ï16Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Î18Ç¯¤Ë6¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¾Íè¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤ËÇòÀ±¤¬µó¤²¤é¤ì¤º¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç23»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.01¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤ë¤â¡¢º£µ¨¤Ï°ì·³¤ÎÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢§ ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ðÁª¼ê
¡ãÅê¼ê¡ä
15¡¡ÆÁ»³ÁÔËá
17¡¡»°Åè°ìµ±
48¡¡µþ»³¾Ìï
101¡¡ÁðÌîÍÛÅÍ
108¡¡º£ÌîÎÜÅÍ
199¡¡³ÞÃ«½Ó²ð
¡ãÆâÌî¼ê¡ä
100¡¡Ï¡
133¡¡°ÀÈÓ¸¶Î¶Ç·²ð