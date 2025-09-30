À¼Í¥¡¦ÆâÅÄ¿¿Îé¡õÀÐÀî³¦¿Í¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡ÖÂº·É¤ÎÇ°¤ò»ý¤Á¹ç¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/30¡ÛÀ¼Í¥¤ÎÆâÅÄ¿¿Îé¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¤¬30Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆâÅÄ¿¿Îé¡õÀÐÀî³¦¿Í¡¢ÈþÊ¸»úºÝÎ©¤ÄÄ¾É®½ðÌ¾
2¿Í¤ÏÏ¢Ì¾¤Ç¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÆâÅÄ¿¿Îé¤ÈÀÐÀî³¦¿Í¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ±¤¸¤¯·ÝÇ½¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿È¤Ç¤¢¤ê¸ß¤¤¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤äÂº·É¤ÎÇ°¤ò»ý¤Á¹ç¤¨¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ëº§¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£·ëº§À¸³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êË¤«¤Ê·Ð¸³¤ä´¶À¤ò°é¤ßº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÌ¤½Ï¤ÊÆó¿Í¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤È¤´»ØÆ³¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÅÄ¤Ï12·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2009Ç¯¤ËÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡ÖÃæÆóÉÂ¤Ç¤âÎø¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¾®Ä»Í·Ï»²ÖÌò¤ä¡ÖÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡×¥Î¡¼¥Þ¥óÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Âè8²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¿·¿Í½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2014Ç¯¤«¤é¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐÀî¤Ï10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥×¥í¡¦¥Õ¥£¥Ã¥ÈÀ¼Í¥ÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¸å¡¢2012Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥á¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âè8²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¿·¿ÍÃËÍ¥¾Þ¡¢Âè14²ó½õ±éÃËÍ¥¾Þ¼õ¾Þ¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥¥å¡¼!!¡×±Æ»³ÈôÍºÌò¡¢¡Ö½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡×´äÃ«¾°Ê¸Ìò¤Ê¤É¡£Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ºî¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥é¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À¼Í¥¡¦ÆâÅÄ¿¿Îé¡õÀÐÀî³¦¿Í¡¢·ëº§¤òÈ¯É½
