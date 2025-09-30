BTS・JUNG KOOK、料理の腕前はプロ級!?トリュフクリームパスタなどを作る様子を披露

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKが料理の腕前を披露した。

去る9月28日、JUNG KOOKはWeverseを通じて、「お腹が空いて」というタイトルのライブ配信を行った。

配信で彼は「お腹が空いて」と話しながら、手馴れた様子でナイフを研いだ後、タマネギとキノコを切った。さらに、片手でフライパンを回し、華やかな包丁さばきを披露し、ファンサービスまで惜しまなかった。

この日、JUNG KOOKが作った料理は、トリュフクリームパスタ。

クリームとチーズ、上手く切られた材料を入れてクリーミーなパスタを完成した彼は、「きれいなお皿にちゃんと盛りつけしてみる。ファンの皆さんによく見せなければならないから」とプレーティングまで終えた。彼は、プロのシェフに劣らない腕前を披露した。

（写真＝Weverse）JUNG KOOK

JUNG KOOKは自分で作ったパスタを食べながら、「最近レストランで食べたトリュフパスタと似てはいないが、似たような味がする。美味しい！売っても良さそう」と感想を述べた。

それだけでなく、両手で卵を割るパフォーマンスとともにフレンチトーストまで作って、デザート“モッパン”を続けた。彼は、「知っている味のなかで1番怖い味だと思う」とウィットに富んだ評価を付け加えた。

配信は、リアルタイム同時視聴者数610万人を記録し、爆発的な反応を得た。

先立って、JUNG KOOKはWeverseライブで「ブルグリ（ブルタック炒め麺とノグリを合わせたレシピ）」「ブルダックマヨエゴマ油マッククス」「スユク」「チャーハン」「ラーメンおじや」など、さまざまな料理を披露してきた。

兵役中、調理兵として1年6カ月間服務した経験が、彼のレベルの高い料理の実力に一役買ったという評価だ。JUNG KOOKは6月11日に除隊した。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。