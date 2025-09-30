「ばけばけ」高石あかりにNHKアナ「圧倒的な自然体、という印象を受けた」
女優の高石あかり（22歳）が、9月29日に放送された情報番組「おはよう首都圏」（NHK）に出演。NHKの高瀬耕造アナから「圧倒的な自然体、という印象を受けた」と賞賛を受けた。
朝ドラ「ばけばけ」でヒロインを務める高石あかりが、高瀬耕造アナのインタビューに対応。高瀬アナが「圧倒的な自然体、という印象を受けた」と、高石の「ばけばけ」での演技についてコメントすると、高石は「この松野トキというキャラクターがすごく自分と近しくて。こんなに近しいキャラクターが初めて。どれだけ自分の気持ちが動いたかでお芝居を変化している」と話す。
さらに高石は「他のキャストの皆さんも、すごくリアルなお芝居をされる方ばかりなので、1個でも壁を作っちゃうと、リズムが崩れたり同じ方向を向けなかったりする気がして。全員が同じ空気感で、何が起きているかだけに集中してやっている」と話し、キャストだけでなく技術部や衣装部、ヘアメイクなどスタッフも「全員が『ばけばけ』という作品をとにかく愛しているというのが見所」と語った。
