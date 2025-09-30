きょうも日中は気温が高くなり、名古屋や岐阜では真夏日になるでしょう。

【写真を見る】名古屋と岐阜は予想最高気温30℃ きょうも汗ばむ暑さに 夜は三重県を中心に雨予想 愛知・岐阜・三重の天気予報（9/30 昼）

正午前の名古屋市内です。この時間の気温は28℃、湿度は49％です。名古屋では、けさの最低気温が19.4℃と涼しい朝になりましたが、朝から日差しが照りつけて、この時間は気温がぐんぐんと上がっています。

きょうは午後も晴れ間が広がりますが、夕方以降は雲が多くなるでしょう。夜は、三重県を中心に雨が降りやすくなる予想です。洗濯物は早めに取り込むと安心でしょう。

きょうの予想最高気温は名古屋や岐阜で30℃と、真夏日になる所があるでしょう。その他の地域も28℃前後の予想で、半袖でも汗ばむ暑さになりそうです。

【週間予報】

あす水曜日は雨の降る時間があり、変わりやすい天気になるでしょう。あさって木曜日には日差しが戻る見込みです。この先の一週間も、日中は半袖が活躍する暑さになる日が多いでしょう。朝晩は涼しくなるため、寒暖差にご注意ください。