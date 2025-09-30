図々しい兄嫁が驚きの行動に…！家族の思いが伝わるとき｜図々しすぎる兄嫁【ママリ】
ゆみこの話を聞いたさとみは、ゆみこなりの事情を理解しました。ゆみこは義両親に謝罪するといい、兄もゆみことの関係を見つめ直すと話します。この一件を乗り越え「親しき仲にも礼儀あり」という教訓を得た家族の結末は？
図々しかった兄嫁の反省
その後、私たちは何度か会って、ゆっくりと話をした。
ゆみこさんの実家のご両親は病気がちで頼れず、心配をかけたくないために「疲れた」「困っている」など言えないままだったこと。そして夫である私の兄も仕事が忙しく、どうしようもないと思っていた中で義両親が尽くしてくれて、最初は感謝していたのに、いつしか当たり前になってしまったこと。
「お義母さんやお義父さんのやさしさに甘えすぎてた。本当にごめんね」
ゆみこさんはそう言って、もう一度頭を下げた。 私は、ゆみこさんの事情を知り、少しだけ心が軽くなった。
「夫婦で話したの。これからは、ちゃんと分担して、お義母さんたちに甘えすぎないようにするって」
兄ともしっかり話し合い、自分たちでできる範囲のことはしっかり自分たちでやるということにしたらしい。
それぞれの信頼関係が回復し始める
それから数日後、兄から電話がかかってきた。
「ゆみこが母さんに謝りに行ったよ。これからはちゃんと手伝いをするし、おごってもらうのもやめるって」
兄の声は、とてもうれしそうだった。
「そうなんだ！ よかったね」
「さとみのおかげで、ゆみことちゃんと話すきっかけになったよ。3児の父になったんだし、俺ももっと育児しなきゃダメだと思った」
私は、兄の言葉に、胸が熱くなった。そして、その日の夜、ゆみこさんからLINEが来た。
「さとみちゃん、お義母さんに謝ってきたよ。お義母さん、私のことは何も言わなかったけど、疲れてたんだなって分かった。これからはもっと思いやりを持って接するよ」
私は、そのLINEを見て本当に安心した。家族の信頼関係が崩れる前に話せてよかったと心から思った。これからはもっとお互いを尊重し合える関係を築いていけるだろう。
親しき仲にも礼儀あり
親しき仲にも礼儀あり。 それは、家族であっても、同じことなのだ。
子育ては大変なのはわかるけれど、だからといって周囲の人の状況を無視して負担を押し付けていいわけではない。 助けを求めながらも、相手への配慮を忘れてはいけない。今回の件で、私はゆみこさんの意外な一面を知り、そして、ゆみこさんもまた、私に心を許してくれた。
いつか私も子育てをするようになったら、同じように誰かに助けを求めることがあるかもしれない。そんなときは今回のことを思い出して、どんなときも人への感謝と尊重の気持ちを忘れないようにしたいと思う。
あとがき：家族の再生
物語は温かい結末を迎えます。この話は、コミュニケーションの重要性を教えてくれます。さとみが勇気を出してゆみこと向き合い、ゆみこが素直に自分の気持ちを明かしたことで、家族間の誤解が解け、関係が修復されました。今回の出来事を教訓に、家族全員が互いを尊重し、支え合える関係を築いていけることでしょう。この物語が、家族間のコミュニケーションに悩む読者の心を少しでも温かくすることを願っています。
※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています
記事作成: ゆずプー
（配信元: ママリ）