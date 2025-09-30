俳優・田村亮、声帯手術を報告「いつもの声が出るようになりました」 今月には舞台降板
俳優・田村亮（79）が30日、声帯手術を受けたことを報告した。自身のSNSで明らかにした。
【写真】藤田弓子から“ハゲかつら”をなでなでされる田村亮
田村はXで「過日、声をやられて舞台降板の件お知らせしましたが、その後、9月24日に声帯の手術をしまして今はもう普段のいつもの声が出るようになりました」と報告。「その折にご心配頂いた方々には本当に心より厚く厚く御礼申し上げます」と感謝をつづった。
田村は今月4日〜8日に行われた舞台『リア王』でケント伯爵役を務める予定だったが、2日に降板することが伝えられていた。
