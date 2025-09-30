レッズのテリー・フランコナ監督が29日（日本時間30日）、ドジャースとのワイルドカードシリーズ（WCS、3回戦制）の前日会見の臨み、“大谷対策”に言及した。

第1戦の先発は100マイル超の速球が武器の剛腕グリーン、第2戦は今季10勝右腕・リテルが務める。第3戦までもつれた場合は左腕アボットが先発予定といい、ワイルドカードでの先発が有力視されていた左腕ロドロは「リリーフに回します」と明言した。

前日28日（同29日）のブルワーズ戦も救援で1イニングに登板していたロドロは、7月29日（同30日）のドジャース戦で先発し、大谷を3打席連続三振に仕留めるなど、キラーぶりを発揮。ワイルドカードでも要所で登板する可能性は高い。

歴代12位、通算2033勝の名将は大谷対策についてメディアから質問されると「教えられないよ。教えたら本人に言いに行っちゃいますから（笑）」とジョークを飛ばし「彼に目一杯腕を伸ばされてスイングされてはいけない。ミスをすれば、それは本当に遠くまで飛んでいく。ものすごく遠くまでね。そして彼は足でも打ち負かせるし、投手としても打ち負かせる。彼は最高の選手の一人であり、世代を代表する選手だ。」と最大限に警戒すべきとした。