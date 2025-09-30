30日（火）全国的に秋晴れとなりますが、西日本では真夏日になるところがあるでしょう。

＜30日（火）の天気＞

高気圧に覆われて、晴れているところが多くなっています。関東や東海は雲が多いですが、雲の間から時折日差しが届いています。昼過ぎにかけても天気の崩れはなさそうですが、夕方以降は湿った空気が流れ込み、関東北部や甲信、紀伊半島でにわか雨があるかもしれません。洗濯物は早めに取り込むようにしましょう。前線に近い沖縄では、日差しがあっても急な雷雨にご注意ください。

＜予想最高気温（前日差）＞

関東は暑さが和らぎ、過ごしやすくなりそうです。東海〜西日本では真夏日になるところがあり、日差しの暑さを感じるでしょう。

札幌 24℃（＋1）

仙台 26℃（-2）

新潟 27℃（＋1）

東京 27℃（-4）

名古屋 30℃（＋1）

大阪 29℃（＋2）

鳥取 27℃（＋1）

高知 30℃（-1）

福岡 28℃（±0）

鹿児島 30℃（±0）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

10月2日（木）まで晴れるところが多いでしょう。3日（金）と4日（土）は九州や四国を中心に雨が降り、5日（日）は中国地方にも雨の範囲が広がりそうです。10月に入っても、晴れれば真夏日になるところがある見込みです。沖縄は晴れる日が多く、最高気温は31℃〜32℃の予想です。

■北日本・東日本

10月1日（水）は東北や東日本で雨が降り、東北太平洋側や関東北部で降り方が強まる見込みです。最高気温は仙台で21℃、東京で23℃の予想で、肌寒く傘と長袖が必要となりそうです。2日（木）は晴れるところが多いですが、週末は関東や東海で雲が多くすっきりしない天気になりそうです。