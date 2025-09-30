将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月30日、名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で第3局の対局中だ。両者1勝1敗で迎えた第3局は、「相掛かり」の出だしから早くも勝負所に突入している。

【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の第3局（生中継中）

互いに後手番で白星を飾り、1勝1敗のタイで迎えた第3局。短期決戦の五番勝負とあり、この一戦は両者ともに絶対に譲れない一局となっている。

注目の一戦は、「相掛かり」が志向された。両者の対戦で相掛かりへ進むのは昨年3月に行われた棋王戦五番勝負第4局以来約1年半ぶりで、過去3局の採用ではそのすべてで藤井王座が勝利を飾っている。伊藤叡王に深い研究が用意されていると見られており、前例から手を変えて勝負を仕掛けていった。

昼食休憩を前に局面は早くも勝負所に突入しており、緊張感が高まっている。ABEMAの中継に出演した及川拓馬七段（38）は「伊藤叡王は一番激しい順を選んだ。両者がどこまで研究しているのか、というのは楽しみなところ」と今後の展開に期待を込めていた。

本局を制し、先にタイトルに“王手”をかけるのはどちらか。今後の展開から目が離せない。持ち時間は各5時間。

【昼食の注文】

藤井聡太王座・伊藤匠叡王 三河一色産うなぎのひつまぶし、ウーロン茶

【昼食休憩時の残り持ち時間】

▲伊藤匠叡王 3時間46分（消費1時間14分）

△藤井聡太王座 3時間6分（消費1時間54分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）