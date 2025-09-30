【キャノピーbyヒルトン大阪梅田】開業1周年！世界8カ国を旅する美食コース

キャノピーbyヒルトン大阪梅田では、開業1周年を記念した特別コース「World of Canopy（ワールド・オブ・キャノピー）」を2025年9月6日よりスタート！アジアやヨーロッパ、アメリカなど世界8カ国の「キャノピーbyヒルトン」ブランドのホテルが誇る地元の味を提供します。大阪にいながら世界を旅するような、多国籍で彩り豊かな食体験を楽しめます。洗練された空間で特別なひと時をお過ごしください。

開業1周年を記念した特別コース「World of Canopy」



鶏胸肉の上品な旨味が際立つ、ロンドンの「トリュフとアニス人参のピューレを詰めた鶏胸肉」や、大阪を代表するたこ焼きをイメージしたパニプリなど、一皿ごとに国の個性が光り、コース全体で世界を旅するような時間に。ここでしか味わえない特別な食体験が待っています。

テーブルには華やかな小皿料理が並びます。



このコースのために新しく用意された和を彩る小皿に盛り付けられた料理をお楽しみください。

《真鯛のクルード》

［キャノピーbyヒルトン・ レイキャビク・ シティ センター］

《真鯛のクルード、パッションフルーツ、チリオイル、クリスピーキヌア》

パッションフルーツの爽やかな甘さの中に、チリオイルの辛さがふんわりと広がり、クリスピーキヌアが心地よい食感を添えています。アイスランドをイメージした美しい一皿は、至福の美味しさ！シェフおすすめです。

《パニプリ、ダックコンフィ》





［キャノピーbyヒルトン大阪梅田］

《パニプリ、ダックコンフィ、洋ナシ、マッシュルームマーマレード》

たこ焼きをイメージした遊び心あふれる一皿。パリッとしたパニプリの食感に、ダックコンフィの旨みと洋ナシの甘さ、マッシュルームマーマレードの香りが重なり、ほんのり甘めに仕上がっています。器に見立てた丸い生地は、ひよこ豆で作られています。

《トリュフとアニス人参のピューレを詰めた鶏胸肉》

［キャノピーbyヒルトン・ロンドンシティ］

《トリュフとアニス人参のピューレを詰めた鶏胸肉》

中にはトリュフをはじめとする詰め物が施され、鮮やかなオレンジ色はアニス香る人参のピュレ。仕上げにソースで香りを添えています。しっとりと火入れされた鶏胸肉は、極上の美味しさです。

《石焼ハウスブレッド、海藻バター》

《石焼ハウスブレッド》

入口の石窯で焼き上げられたパンは、外は香ばしく、中はもちもち。少し塩を振って焼いているため、香ばしさと塩味が際立ちます。

《海藻バター》

海藻を練り込んだバターは、ほどよい塩味にほのかな甘味が重なって、とても美味しいです。豊かな風味が強い印象を与え、販売してほしいと思うほど魅力的です。

《プレスド・ショートリブ》

［キャノピーbyヒルトン・サンパウロ・ジャルディンス］

《プレスド・ショートリブ、ストラコットヴィネグレット》

骨を抜いてプレスしたショートリブは、外側は香ばしくカリッと、中はやわらかく仕上げられており、食感のコントラストと旨みが際立ちます。香ばしさとやわらかさが際立ち、とても美味しいです。

真っ白でなめらかなマッシュポテトに、トマトや野菜を加えたお酢仕立てのピンク色のストラコットヴィネグレットソース。さらにリブの上にはトマトとピンク色のオニオンのピクルスが添えられ、おしゃれな彩りを添えています。

《リーフフィッシュカレー、ドライココナッツ》



［キャノピーbyヒルトン・セイシェル・リゾート］

《リーフフィッシュカレー、ドライココナッツ》

まろやかで優しい甘さのカレーは、さわらと相性抜群。仕上げに散らされたドライココナッツが、風味に軽やかなアクセントを加えています。

《トリュフとモリーユ茸の煮込み豆腐》



［キャノピーbyヒルトン・西安麗江］

《トリュフとモリーユ茸の煮込み豆腐》

日本の揚げ出し豆腐を思わせる料理に、トリュフとモリーユ茸を合わせています。モリーユ茸はトリュフに次ぐ香り高いキノコとして知られ、スープなどにもよく使われる食材。芳醇な香りが広がり、トリュフの風味とも心地よく調和します。

《スパニッシュ・トルティーヤ》

［ キャノピーbyヒルトン・カステリャーナマドリード］

《スパニッシュ・トルティーヤ、WABISUKE卵、スモークいくら》

WABISUKE卵で仕上げたスパニッシュオムレツの中には、濃厚な甘みをもつじゃがいもがたっぷり。上にはなめらかなクリームと、ほんのりスモークをかけたいくらを添え、奥行きのある味わいに！

《季節のご飯》

《季節のご飯》

季節ごとにかわるごはんは、この日は「キムチごはん」。

ピリ辛のほどよい辛さが心地よく、旨みを引き立てる一杯。小鉢に映える彩りも美しく目を惹きます。

《パリ・ブレスト、ヘーゼルナッツ・プラリネ》



［キャノピーbyヒルトン・パリ・エッフェル塔］

《パリ・ブレスト、ヘーゼルナッツ・プラリネ》

見た目が可愛らしく、香ばしいヘーゼルナッツの風味が広がりとても美味しいです。グリーンのお皿に映えて、より一層華やかに感じられます。

総料理長 ポール・ガスパ氏

キャノピーbyヒルトン大阪梅田の総料理長ポール・ガスパ氏は、ロンドンでキャリアを積んだ後、アラブ首長国連邦の名門レストランで副総料理長を歴任。オーストラリアでは数々のホテルで総料理長を務め、ビュッフェ部門で受賞歴も持つ実力派です。

1周年記念限定ラベル！キャノ助デザイン『DOYASA!』





キャノピーbyヒルトン大阪梅田は、開業1周年を記念してオリジナルクラフトビール『DOYASA!』の限定ラベルを発売しました。人気ブルワリー「上方ビール」とのコラボレーションで誕生した一杯に、マスコットキャラクター「キャノ助」と「壱」の文字をあしらった特別デザインが登場。館内の「DENKYUクラフトビアガーデン」でも楽しむことができます。

ここ、キャノピーbyヒルトン大阪梅田でしか出会えない美食体験を

大阪にいながら世界を旅するように楽しめる「World of Canopy」。1周年を迎える今だけの特別なコースで、ここにしかない美食の時間を体験してみてください。

■ World of Canopy（ワールド・オブ・キャノピー）

期間：2025年9月6日（土）～12月3日（水）

時間：ランチ 11:30～14:00（L.O）／ディナー 17:30～20:00（L.O）

料金：ランチ／ディナーセット 9,800円

場所：11階レストラン「CC：CARBON COPY（シーシー カーボンコピー）」

■ キャノピーbyヒルトン大阪梅田

大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館

TEL：06-7658-5300（代表）

