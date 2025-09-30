洋風料理のレシピでよく目にする「ブイヨン」。固形タイプの形や水に溶かした色が「コンソメ」とよく似ていますが、使い方が異なることは知っていますか？料理する上で知っておきたい違いについて、早速チェックしていきましょう。

「ブイヨン」はうま味が溶け込む洋風だし

「ブイヨン」はフランス語で「出汁（だし）」のこと。牛すじや鶏ガラなどの肉類と香味野菜にスパイスを加え、弱火でじっくり煮込んで作ります。旨味がしっかりと凝縮されますが、ブイヨン単体では料理としては成り立ちません。

一方、「コンソメ」にはフランス語で「完成された」という意味があり、ブイヨンをベースに肉、野菜、卵白を加え、さらに煮込んで作られたもの。料理として完成しているため、そのまま飲んでもおいしく、卵白がアクを吸着させて透き通ったスープになるのが特徴です。

ちなみに洋風料理の出汁には、ブイヨン以外にも「フォン」があります。同じ出汁でもそれぞれ用途に違いがあり、ブイヨンがスープに適しているのに対して、風味の強いフォンはソースに使われるのがメイン。子牛の肉や骨からとった出汁「フォン・ド・ボー」は、よく耳にしたことがあるのではないでしょうか。

洋風料理の材料というと敷居が高く感じられるかもしれませんが、ブイヨンもコンソメもスーパーなどで簡単に手に入れることができます。主に固形タイプ・顆粒タイプ・粉末タイプが市販されているので、用途や特徴に合わせた形状を選んでください。



ブイヨンは「カレー」に合う!?

フランス料理を中心に、さまざまな洋風料理に使用されるブイヨンとコンソメ。じつはカレーの隠し味として、ブイヨンを入れているという人も多く見られます。カレーのコクを引き立たせる役割があり、カレー専用のブイヨンを販売している食品メーカーもあります。

コンソメは牛・鳥の両方が素材に使われていますが、「ビーフコンソメ」は牛、「チキンコンソメ」は鳥のコクと旨みがたっぷり。

チキンコンソメは風味にクセがないので料理全般に。ビーフコンソメは牛肉の濃厚な旨みが持ち味なので、料理に深いコクを出したいときに選ぶと良いでしょう。

ブイヨンとコンソメそれぞれの特徴・役割をしっかり理解した上で選び、普段の料理をより味わい深いものにしたいですね。