『ばけばけ』（NHK総合）第2話では、北川景子と堤真一が髪型をめぐって対立した。

参考：『ばけばけ』第3話、司之介（岡部たかし）が新たな商売を始めて松野家の食卓も明るくなる

松江藩の武士だった松野家。第1話では、トキ（福地美晴）の父・司之介（岡部たかし）の立ち尽くす姿が描かれた。第2話は、トキがしじみ汁を飲むシーンからはじまる。司之介から「武士の娘がはしたない」ととがめられるトキだったが、無職の父を心配していたら、肝臓だって疲れるというもの。なお、しじみ汁で使われているのは宍道湖産のしじみである。第2話では、この「武士の娘」がキーワードになった。

明治8年（1875年）。文明開化の波は松江にも押し寄せており、人々の身なりや暮らしぶりも変化していた。小学校で、担任の谷川原（岡部ひろき）に、野垂れ死にしないため何になりたいか聞かれた親友のサワ（小山愛珠）は「小学校の先生」と答える。貧乏で親が病弱なサワは、給料で家族を養おうと考えたのだった。

場面は変わって、松野家の夕食。司之介は「わしがしじみで人様に食われる定めじゃったとしたら、おフミが作るしじみ汁になりたい」とネガティブ発言。イマジネーション豊かなホラーテイストはトキに受け継がれるものかもしれない。汁をすすったトキは「あー」とため息をついて、話があると切り出した。小学校の先生になって、一家のために働く。「そげしたら、父上もおじじ様も武士のままでいられますでしょ」。それを聞いた司之介の眉が曇る。

なぜ、司之介はトキの決意を喜べなかったのか？ そのわけは、タイトルバック後に明らかになる。武士の娘のトキは、茶や華道、三味線、武家の作法を学びに家格の高い雨清水家に稽古に来ていた。学校の先生になるから、お稽古はもう来ないと言うトキに“おばさま”タエ（北川景子）は「武士の娘は金を稼いだりいたしません」と言下に否定。トキの夢は一瞬で打ち砕かれたが、そこに救世主が登場する。

笑顔で入ってきた雨清水傳（堤真一）を、一同はぎょっとした顔で見つめる。なぜなら、傳の頭にはちょんまげがなかったからである。「武士の時代はもうとうに終わりじゃ」と話す傳をタエはにらみつける。さらに、傳が織物の工場をはじめると言い出すと、タエは血相を変えて息をのんだ。

武士のシンボルであり、帯刀とあわせて特権だったちょんまげを切り落とす。時代の変化を表すのに、これほどわかりやすい描写はない。いまだにまげを結い、刀を差している司之介とは対照的だ。傳のおかげで、トキがお稽古ごとから解放される可能性も出てきた。たたずむ大人と新しい時代に向かって歩もうとするトキの対比は、今後の展開を示唆しているだろうか。

（文＝石河コウヘイ）