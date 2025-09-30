「現代詩の母」と呼ばれる詩人の永瀬清子さん。

没後30年となる今年、永瀬さんの功績を偲ぶさまざまな催しが開かれています。

10月19日（日）には、永瀬さんの詩「星座の娘」に着想を得た箏曲が、岡山市で披露されます。

現代詩の母 永瀬清子さん

永瀬 清子（ながせ きよこ）さんは、1906年2月、現在の岡山県赤磐市に生まれ、

金沢や名古屋、東京で暮らした後、岡山に戻り、農業に従事しながら詩をつくりました。





1987年「あけがたにくる人よ」で地球賞、現代詩女流賞を受賞。1995年2月に亡くなりました。没後30年となる今年5月、岡山市北区の表町商店街に、詩人の永瀬清子さんやハンセン病文学の書籍などを集めた読書室が設けられました。

「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」は、国のハンセン病療養所内の建造物・記録物を「ユネスコ世界遺産」に登録しようと取り組む協議会が開設するもので、だれでも無料で利用できます。（正午～午後６時 月・火は休館）



読書室では毎週日曜、永瀬さんやハンセン病をテーマにした講演会や朗読会が開かれています。



10月19日（日）午後2時からは、永瀬清子さんの作品をRSK山陽放送の小林章子が朗読し、箏曲家の景子さん（岡山市在住）が箏の生演奏を披露する予定です。

箏の演奏歴は「半世紀以上」 景子さん

景子さんは、岡山県玉野市生まれ。



３歳のとき、生田流箏曲を始めました。作陽音楽大学（現 くらしき作陽大学）音楽学部音楽学科邦楽専攻、ＮＨＫ邦楽技能者育成会（第４２期生）を卒業し、箏曲家 西陽子さんに師事しました。



2006年 ファーストアルバム『ＧＡＲＤＥＮ』を発表、2012年 クールジャパンの一環として台湾公演に参加。



2017年 ハイレゾ音源制作VIVID productionsのヒーリング・サウンド・レーベル“2wg”より『鳥と箏』、2017年 箏作品集「さくら」を発売。同年、オランダ native DSD MUSIC社より海外配信を開始しました。



2023年3月には、YouTubeチャンネル「KOTO CHANNEL 83k」を開設しています。

新曲「星座の娘」

景子さんは、10月の朗読会のために、永瀬清子さんの詩「星座の娘」に着想を得た新曲を作りました。



「星座の娘」は、永瀬さんが娘時代に書いた作品です。



永瀬さんを研究する学芸員、白根直子さんは、

「永瀬さんが生きた時代は、女性の幸せは結婚で、良妻賢母であることが世の中に認められる生き方でした。そして永瀬さんは家を継がなければならなかった。



ですから、永瀬さんの両親は、女学校を卒業したらすぐに結婚させたいと考えていました。となると、詩人という生き方は、両親の愛情に反することになり、自分の理想と現実に引き裂かれるような思いでいた」と話します。



この詩には、そうした永瀬さんの葛藤も表現されています。



また、白根さんは「星座の娘にある複雑な思いは、晩年の永瀬さんならばもう少しやわらかい言葉や表現で書いたはずで、全体的に少し硬い言葉や表現は娘時代の永瀬さんでなければ書けない。そういうところも初期の詩の魅力だ」と話しています。

景子さんは、「星座の娘」の作曲について、こう話しています。



「タイトルだけ聞いた時には、神話に寄った柔らかな美しい詩なのだろうと思いました。



ですが、読み深めると、それは重力があり苦しみがあり意志があり光がある、とても力強い詩でした。



言葉に託された想いに寄り添う音楽を創ることができればと思っています」

「初めて永瀬さんの詩にふれたのは『降りつむ』を読んだ時でした。



繊細で美しい、その様なイメージを持ったのですが他の詩を読んでいくと、多方面に渡って飾ることなく体当たりで、その時のそのままの感じる全てを研ぎ澄まされた言葉によって表現している信念の方だと思いました。



学ぶべきことがたくさんあります」

RSKラジオ「永瀬清子の世界」のテーマ曲も

RSKラジオの朗読番組「永瀬清子の世界」（月曜～金曜 午前11時5分～11時10分 火曜～金曜 午後6時15分～6時20分 土曜 午後5時55分～6時）のテーマ曲「ことリズム」は、景子さんの作曲・演奏によるものです。



景子さんの生み出す軽やかなメロディーと芯のある音が、永瀬さんの作品と響き合います。



筆者（RSK山陽放送 小林章子）は、これまでにもたびたび景子さんと共演しています。



枯山水庭園で有名な高梁市の頼久寺や岡山城などを舞台に、それぞれの場にあわせた朗読と演奏を企画しました。



今回は、永瀬清子さんの秋の詩を数篇、景子さんオリジナルの箏曲とともに朗読します。



RSK山陽放送 小林章子と箏奏者 景子さんの朗読会は、「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」10月19日（日）午後2時から。

入場は無料で、予約不要です。