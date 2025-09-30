19年続いたTDS名物ショー「ビッグバンドビート」本日で最後 「思い出をありがとう」「朝から号泣」SNSに惜しむ声あふれる
東京ディズニーシーの大人気ショー「ビッグバンドビート」が、9月30日（火）に19年の歴史に幕を下ろす。2006年の「東京ディズニーシー5thアニバーサリー」イベントとともに公演開始した本ショーはリニューアルを経て、現在「ビッグバンドビート」のコンセプトはそのままに演出と構成を一部変更して公演する「ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜」を公演中。エントリー受付や、「ディズニー・プレミアアクセス」など抽選や有料サービスなどを使ってしか公演を見ることができないので、SNSでは早朝から「BBB当たったー」「DPA無事に買えた」「抽選外れた」などさまざまな声が上がっている。
【動画】目に焼き付けて 「ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜」の様子
■「感動をありがとう」
本日最終日を迎える「ビッグバンドビート」は、19年間もファンたちに愛されてきた、東京ディズニーシーのロングラン＆大人気ショー。日本航空が提供する「ブロードウェイ・ミュージックシアター」で公演され、ミッキーマウスの素晴らしいドラムプレイが大きな目玉となっている。
そんな本ショーの終了を受け、東京ディズニーシーでは、7月1日から本日までショーの思い出を振り返ることができるイベント「We Love ビッグバンドビート」が開催。パーク内では、スペシャルグッズやスペシャルメニュー、デコレーションなどが展開されたほか、ディズニーリゾートラインでは「We Love ビッグバンドビート」デザインのフリーきっぷが販売され、パーク内外がお別れムードに包まれていた。
本ショーを見ることができるのは、主に、抽選制の「エントリー受付」で当選した人か、有料の「ディズニー・プレミアアクセス」を獲得した人、ディズニーホテルの宿泊とのセットプラン「東京ディズニーリゾート・バケーションパッケージ」を購入した人、東京ディズニーリゾート・オフィシャルパークファンクラブ「ファンダフル・ディズニー」向けのチケットを買った人のみ。
本日は5回公演が行われる予定で、17時20分スタートの公演が本当の最終回。SNSでは「BBB当たったー」「DPA無事に買えた」「抽選外れた」など、現地からさまざまな声が上がっているほか、「今はただ感謝しかありません」「思い出をありがとう」「朝から号泣」「BBBは私の人生です!!」「19年感動をありがとうございました」と愛のあふれた投稿が続いている。
