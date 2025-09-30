運転をしていると日常的にあることのひとつ、それは車で歩道を横切ること。店などから出る際は歩行者がいないか気をつけて一時停止しますよね。こうした場合、歩道の手前で一時停止をしないと違反になってしまうことは、多くのドライバーが認識しているのではないでしょうか。

【写真を見る】「これって違反？」車で歩道を横切ると違反になるケースとは？ ポイントは一時停止！ でも一時停止しても違反になるケースも…注意点を警察に聞いてみた

違反の名前は通行区分違反（歩道等横断時の一時不停止）といいます。

ならば・・・みなさん、"逆"の場合でも一時停止をしていますか？

実は、歩道を横切り車道に出るときだけではなく、車道側から歩道を横切り施設などに入る際も、一時停止をしないと通行区分違反（歩道等横断時の一時不停止）となってしまうのです。

では、一時停止をする際、具体的にどの位置で停止する必要があるのでしょうか。その際に気をつけるべきことは何か・・・などなど、警察に聞きました。

■一時停止をするべき位置はココ！

道路交通法１７条２項では、「車両は歩道等に入る直前で一時停止すること」と定められています。

山形県警交通企画課の担当者によると、「車道から施設などに入る際は、進行方向の左右を問わず、歩道と車道の境界線の手前の車道上で停止してほしい」とのこと。

要は、車道から右折して歩道を横切る際も、左折して歩道を横切る際も、歩道に進入する前にしっかりと一時停止する必要があるのです。

もし歩道に入ってしまってから止まった場合は・・・違反となってしまいます。

では「進入」とは、車のどの部分が入ったことを言うのでしょうか？

警察によると、この場合の「進入」は”タイヤ”ではなく、”車体”と考えてほしいということです。

（写真：以下、正しい一時停止の位置）

■歩道がない場合はどうなる？

では、歩道がない道路の場合は一時停止は必要なのか。

警察は、歩道がない道路で車が車道から道路外の施設などに入る際、２つのケースがあると言います。

１つ目は、歩道がなくとも路側帯があるケースです。

この場合、車は路側帯に進入する前にしっかりと一時停止をする必要があります。一時停止を怠ると違反となってしまいます。

２つ目は、歩道も路側帯もないケースです。

こちらの場合は、一時停止は不要とのことです。しかし、歩行者や他の車両に十分注意する必要があります。

■もし違反したら罰金はいくら？

歩道に入る際に一時停止をせずに違反となった場合、どうなるのでしょうか。

３か月以下の拘禁刑または５万円以下の罰金（反則金 普通車９０００円、大型車１２０００円、二輪車７０００円、原付６０００円）となってしまいます。

ほんのちょっとの不注意や認識不足で罰金が科せられる可能性がある・・・安全のためにもしっかり一時停止をしたいものです。

■一時停止をしても違反となる場合も！？

ここまで、「歩道や路側帯に進入する前に一時停止をしないと違反になる」という話をしてきましたが、"正しい位置で一時停止をすれば必ず大丈夫" というわけではありません。

一時停止をしても違反となる場合があります。それは・・・

警察によると、歩道や路側帯を通行している歩行者がいる場合、正しい位置で一時停止をしたとしても、その歩行者の通行を妨害すると違反になるとのこと！とにもかくにも歩行者の安全第一なのです。

違反した場合は、一時停止を怠ったときと同じく３か月以下の拘禁刑または５万円以下の罰金（反則金 普通車９０００円、大型車１２０００円、二輪車７０００円、原付６０００円）が科せられることになります。

一時停止はもちろん、周囲の安全確認をしっかり行うことが重要なのです。

■こんなことにも気を付けて！

また、車道から道路外の施設などに進入する際は、人だけではなく周囲の車にも注意が必要です。

警察は、一時停止をする際に、対向車や後続車に急ブレーキをかけさせたり、急ハンドルを切らせたりするなど、他の車両の通行を妨害しないようにしてほしいとしています。

結局のところ、ドライバーとしてハンドルを握る以上、人や車など周囲に気を配りながら運転し、正しい位置で一時停止することが安全につながるのだと思います。

※記事中の写真は安全に配慮しながら撮影しています。

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2196595?display=1