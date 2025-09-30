岩井姉妹は馬場咲希と同組、山下美夢有らも“日本勢グループ”に ハワイ戦の米女子は日本時間深夜にティオフ
＜ロッテ選手権 事前情報◇29日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米女子ツアーは1週間のオープンウィークを挟み、ハワイにあるホアカレイCCで「ロッテ選手権」（10月1〜4日）が行われる。開幕にあたり、初日の組み合わせが発表された。
≪写真≫渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！
日本勢は11人が出場する。先陣を切るのは、日本時間2日の午前2時22分に1番から笹生優花。そして10番から山下美夢有、竹田麗央、畑岡奈紗の日本勢グループがティオフする。その後、同2時44分に1番から勝みなみ、同3時06分に10番から馬場咲希、岩井明愛、妹・千怜がティオフ。渋野日向子は同3時28分に10番から、西村優菜は同6時30分、吉田優利は同6時52分にともに1番から初日を迎える。古江彩佳は同週の国内女子メジャー「日本女子オープン」に出場するため、今大会には出場しない。また、現在世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）もエントリーされていない。【日本勢の初日・スタート時間】※日本時間1番笹生優花 午前2時22分勝みなみ 午前2時44分西村優菜 午前6時30分吉田優利 午前6時30分10番山下美夢有、竹田麗央、畑岡奈紗 午前2時22分馬場咲希、岩井明愛、岩井千怜 午前3時06分渋野日向子 午前3時28分
