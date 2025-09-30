左から岩井明愛、妹・千怜、馬場咲希の3人が同組で初日を迎える（撮影：GettyImages）

＜ロッテ選手権　事前情報◇29日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米女子ツアーは1週間のオープンウィークを挟み、ハワイにあるホアカレイCCで「ロッテ選手権」（10月1〜4日）が行われる。開幕にあたり、初日の組み合わせが発表された。

日本勢は11人が出場する。先陣を切るのは、日本時間2日の午前2時22分に1番から笹生優花。そして10番から山下美夢有、竹田麗央、畑岡奈紗の日本勢グループがティオフする。その後、同2時44分に1番から勝みなみ、同3時06分に10番から馬場咲希、岩井明愛、妹・千怜がティオフ。渋野日向子は同3時28分に10番から、西村優菜は同6時30分、吉田優利は同6時52分にともに1番から初日を迎える。古江彩佳は同週の国内女子メジャー「日本女子オープン」に出場するため、今大会には出場しない。また、現在世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）もエントリーされていない。【日本勢の初日・スタート時間】※日本時間1番笹生優花　午前2時22分勝みなみ　午前2時44分西村優菜　午前6時30分吉田優利　午前6時30分10番山下美夢有、竹田麗央、畑岡奈紗　午前2時22分馬場咲希、岩井明愛、岩井千怜　午前3時06分渋野日向子　午前3時28分
