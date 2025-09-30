フルポン村上、“棋士”演じる表情にSNS上で驚きの声「羽生さんに似てる」「本物の棋士かと」『MISS KING』第1話【ネタバレあり】
俳優ののんが主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING/ミス・キング』（毎週月曜 後8：00）の第1話が29日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【写真】指し方も本格的…！視聴者の注目を集めたフルポン村上
本作は、天才棋士の父に人生を奪われた国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描かれる。
第1話には、将棋好きで知られるお笑いコンビ・フルーツポンチの村上健志が出演。配信開始前に明かされていなかった役どころは、中村獅童演じる結城彰一の対局相手の棋士役。本物さながらのオーラある“棋士姿”に、視聴者からは「全然気づかなかった…」「本物の棋士かと思った」「えええ？！まさかの村上だったとはw」「村上かっこいい！」「羽生さんに似てる」などの反響が寄せられている。
