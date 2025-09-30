今季は3選手がアメリカの地へ旅立ち、MLBに挑戦しました。

佐々木朗希投手はドジャースへ移籍。先発投手としてメジャーデビューを果たすも、5月に右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入り。その後もマイナーリーグで計5度の先発登板を行うも、結果が出ずリリーフに配置転換されます。しかし、リリーフで好投すると138日ぶりにメジャー復帰を成し遂げ、2試合を投げて防御率0.00、最速161キロを投げるなど調子をあげ、今季60号の大台で本塁打王となったマリナーズのカル・ローリー選手に対しても3球連続のスプリットで空振り三振を奪い、ドジャース救援陣を支えました。

佐々木投手は10試合に出場し、1勝1敗、防御率4.46の成績を残しました。

菅野智之投手はオリオールズへ移籍。日本時間3月31日にメジャーデビューを果たすと同4月6日のロイヤルズ戦では6回途中を投げ4奪三振1失点の成績でマウンドを降り、35歳でメジャー初勝利を勝ち取りました。オールドルーキーの菅野投手ですが、MLBの伝統の新人投手へお祝いのビールかけが行われました。

菅野投手は30試合で先発登板し、10勝10敗、防御率4.64の成績。初年度から2桁勝利を飾りました。

小笠原慎之介投手はナショナルズへ移籍。序盤はマイナーでの日々を送りましたが、同7月7日にメジャーデビューを果たすと主に救援として登板し、同8月15日にはメジャー初勝利を記録しました。

小笠原投手は23試合を投げ1勝1敗、防御率6.98の成績です。