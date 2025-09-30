ＴＢＳの杉山真也アナウンサーが２９日、同局の「転才の証明」で、有名ラッパーのアナウンス技術に舌を巻いた。

番組は、天才ならばその才能を別のものに移しても才能を発揮するのでは…という設定で、最初は言葉を操る一流ラッパーならアナウンサーに転じられるのか？という企画を放送。呂布カルマ、輪入道、泰斗ａ．ｋ．ａ．裂固の天才ラッパー３人が挑戦。その技術を杉山アナが判定した。

その中で群を抜いた才能を発揮したのが輪入道。「よぼよぼ病予防病院予防病室から見える横暴動物園で今日未明、赤ちゃんカピバラ３頭が誕生。スーツ姿のゆずとＪＵＪＵが徐々に数珠つなぎになって祝福しました」という原稿を全く噛まずに読み上げた。

これには杉山アナも「転才です」と認定し、輪入道は最終試験の競馬実況に挑戦。本職のアナウンサーでも「最難関」と言われるもので、輪入道は３０分前に資料を渡され、レース初見で実況に挑戦したが…。

「当たれば天国外れれば地獄、命を懸けた第５１回有馬記念、中山競馬場が揺れております」と実況開始。これには杉山アナも「すごい！」とビックリ。ディープインパクトの優勝レースだが「みなさまのテンションも最高潮になっております！」「まさかこんなことが起こるとは！ディープインパクト、ディープインパク」「最後に衝撃を与えてくれた」「最高のクリスマスイブを迎えております」と実況してみせた。

これには杉山アナも「大転才！」と大興奮。「お見事過ぎる。いいところばかりでした」と絶賛し「初見で初めての実況の人がやったとは思えないクオリティの高さ。皆の願いが叶うようにという口上でグッとつかまれた」などと感心しきりだった。