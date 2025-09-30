ＢＳテレ東は３０日、今月４日に８２歳で死去した歌手・俳優の橋幸夫さんを偲び、「橋幸夫さん歌をありがとう〜追悼企画〜」を１０月３日、午後７時から放送すると発表した。

２０２２年５月に２週に渡って放送した「武田鉄矢の昭和は輝いていたスペシャル」で「橋幸夫 引退まで歌い続ける」の映像を２時間一挙再放送。デビュー曲「潮来笠（いたこがさ）」の誕生秘話や「霧氷」の裏にあった衝撃の事実などを、本人がたっぷり語り、国民に愛された橋さんの魅力をヒット曲満載で届ける。

パート１では、デビュー曲にして１２０万枚の大ヒットを記録した「潮来笠」の誕生秘話を橋が自ら語る。青春歌謡として昭和の歌謡史に残る名曲となった「いつでも夢を」は、日本レコード大賞を受賞。デュエットした当時の吉永小百合との貴重映像も放送される。

紹介する曲目は「潮来傘」「江梨子」「いつでも夢を」「恋をするなら」「ゼッケンＮＯ．１スタートだ」「ＣＨＥ ＣＨＥ ＣＨＥ チェッチェッチェッ」「恋のインターチェンジ」「あの娘と僕（スイム・スイム・スイム）」「恋のメキシカン・ロック」「雨の中の二人」「霧氷」「子連れ狼」「花の喧嘩旅」「今夜は離さない（ｗｉｔｈ 安倍里葎子）」「面影渡り鳥」「歌」などとなっている。