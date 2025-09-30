プロレスリング・ノアは３０日、元ＧＨＣヘビー級王者・潮崎豪がこの日いっぱいで退団したことを発表した。

ノアは「このたび潮崎豪選手からの申し入れを受けて協議をいたしました結果、現在の契約期間をもって株式会社ＣｙｂｅｒＦｉｇｈｔ／プロレスリング・ノアとの契約を更新せず、本日をもちまして契約満了となりましたことをお知らせいたします」と発表した。

そして「ファンの皆様、関係者の皆様には、ご心配・ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございませんが、ご理解・ご了承のほどお願い申し上げます」と伝えていた。

潮崎は、１９８２年１月２１日、熊本市生まれの４３歳。２００３年４月にノアに入門。０４年７月２４日、ディファ有明での秋山準、橋誠戦で本田多聞とのタッグでデビューした。

０９年６月１３日の広島大会で三沢光晴さんと組んで齊藤彰俊、バイソン・スミスのＧＨＣタッグに挑戦も試合中に三沢さんが事故で亡くなり、三沢さんの最後のタッグパートナーとなった。翌日の１４日に博多スターレーン大会で力皇を破りＧＨＣヘビー級王座を初奪取する。新日本プロレスとの対抗戦で棚橋弘至、中邑真輔らと対戦するなど活躍したが１２年１２月にノアを退団する。

１３年には全日本プロレスへ本格参戦し３月１７日の両国国技館大会で秋山準とのタッグで大森隆男、征矢学を破り世界タッグ王座を初奪取。７月に全日本に正式入団。１５年１月３日にジョー・ドーリングを破り三冠ヘビー級王座を初奪取する。

同年年９月いっぱいで全日本を退団し１１月にノアへ復帰。１６年５月２８日に杉浦貴を破りＧＨＣヘビー級王座を奪還。６月にノアへの再入団が正式に決まった。２０年１月４日、清宮海斗を下しＧＨＣヘビー級王座を奪還。２１年２月１２日に日本武道館で武藤敬司に敗れ陥落するも翌２２年４月３０日に両国国技館での王座決定戦で清宮を破り史上最多の５度の戴冠を果たす。

その後、２４年１月２日に有明アリーナで新ユニット「ＴＥＡＭ ＮＯＡＨ」を結成し主宰興行を行っていたが、昨年夏には「胸椎第２棘突起骨折」でＮ―１を全戦欠場。さらに今年１月には両膝の手術で欠場。８月１１日の神奈川・カルッツかわさきで復帰していたが、最近はケガでの欠場が続いていた。