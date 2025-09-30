俳優の福士蒼汰が３０日、都内で行われたウイスキー「ＳＯＧＡＩＮＩ（ソガイニ）」の新ＣＭ発表会に出席した。

同商品は、広島県内の貯蔵庫の原酒を使用したブレンデッドジャパニーズウイスキー。福士は新ＣＭの撮影で広島の貯蔵庫を訪問し、「自然がきれいで、夏の日で暑かったですが、すてきな景色が見られて満足でした。自然を見た後にソガイニをいただくと、また味が違う。このきれいな場所で作られていることを皆さんに知って欲しいですね」と力を込めた。司会者から同商品と合わせて食べたいものを問われると、「何でも合うんですよね」と少し考え、「ほうれん草のおひたし。僕はしょっぱい物が好きで、和食とも合うだろうなと思いました」と語った。

原料と製法が異なる６種のウイスキーによるブレンド体験にも挑戦。６種それぞれの匂いをかぎ、〈１〉サクラオ バーボンバレル ヘビリーピート〈２〉サクラオ シェリーカスク ヘビリーピート〈３〉サクラオ グレーンをメスシリンダーを用いて混ぜ合わせ、「科学の実験みたいで楽しいですね」と心を弾ませた。できあがった福士のブレンドウイスキーを飲んだサクラオブルワリーアンドディスティラリーの白井浩一郎代表取締役社長から「完璧」と称賛されると、「本当ですか」と目尻にしわを寄せた満面の笑みで喜んだ。