福士蒼汰、ウイスキーは「俳優仲間と」 意外に合う料理も提案
俳優の福士蒼汰（32）が30日、都内で行われたブレンデッドジャパニーズウイスキーSOGAINI 新CM発表会に登壇。ウイスキーの楽しみ方を明かした。
【全身ショット】カッコイイ！全身ブラックコーデで登場した福士蒼汰
ブレンデッドジャパニーズウイスキーSOGAINIのブランドアンバサダーに就任した福士は、普段どのようなときにウイスキー、ハイボールを飲むかを聞かれると、「俳優仲間と、食事をするときにいただくことが多いですね」と談笑を楽しむために嗜むことが多いと明かした。
さらに、SOGAINIをどんな料理に合わせたいか聞かれると、「難しいんですよね」と困り顔に。「というのも、なんにでも合うんです。SOGAINIはいい意味でクセがあるんだけども、クセがない」と表現し、しばし考えたあと、「ほうれん草の、おひたし」と茶目っ気のある笑顔で答えてみせた。「個人的にしょっぱいものが好きなので、和食にも合うと思います」と提案し、同じく登壇したブレンデッドジャパニーズウイスキーの白井浩一郎社長から「我々も和食にも実は合うんじゃないかと」と賛同を得ると、うれしそうににっこり微笑んだ。
最後にSOGAINIをアピールする一言を問われると、悩む様子を見せた末に「日本の大自然の中で作られた力強さ、フルーティーさ、すっきりさを兼ね備えたウイスキーです！」と発表。しかしすぐに「…全然一言じゃなかったですね」と苦笑いして笑いを誘っていた。
福士が出演する新CMは、あす10月1日より全国で放映される。
