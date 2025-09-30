ミャクミャク×ジェラピケ、最後のチャンス？ 急きょ再抽選販売を案内…きょう9・30午後1時まで【概要】
「2025大阪・関西万博 会場内 オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店」の公式Xは29日、大阪・関西万博のミャクミャク×ジェラート ピケ商品の再販売について、きょう9月30日も再販売を実施すると急きょ発表した。
【画像】激戦…ミャクミャク×ジェラピケ エアリーモコミャクミャクヘアバンド
ミャクミャクのジェラピケグッズは人気のアイテムで、大丸松坂屋百貨店は9月24日、「人気のジェラート ピケとのコラボレーション商品の内、一部商品を再販売いたします」「販売期間：9月27日（土）→29日（月）＜抽選販売＞」と予告していた。
29日終了予定だったが、公式Xでは「ジェラート ピケ グッズにつきまして、キャンセルが発生したため、明日9月30日（火）9時より、LINEアプリを利用したデジタル整理券システムによる当日抽選にて再販売を実施いたします（抽選応募用二次元コードは当日ストア前に設置します）」と説明。
さらに「再販売するのは、エアリーモコミャクミャクティッシュケースと、エアリーモコミャクミャクヘアバンドの２種類です（エアリーモコミャクミャクチャームは完売いたしました）」とし、「各商品の在庫数は異なります。当選されてもご希望の商品がない場合がございます。あらかじめご了承ください」と添え、抽選方法を案内した。以下、詳細の全文を掲載する。
・エアリーモコミャクミャクティッシュケース 税込7150円
・エアリーモコミャクミャクヘアバンド 税込3520円
販売日 2025年9月30日（火）
ご購入個数制限 お一人様、2アイテムの中から最大で合計2個ご購入いただけます。（同一アイテムは1個まで）
※各商品の在庫数は異なります。（エアリーモコミャクミャクチャームは完売のため、再販売はエアリーモコミャクミャクティッシュケースと、エアリーモコミャクミャクヘアバンドの2種類となります）。また、当選されてもご希望の商品がない場合がございます。あらかじめご了承ください。
抽選応募期間・応募方法 販売日当日の9時〜13時
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店に設置する抽選応募用二次元コードをスマートフォンにて読み込んでください。
※抽選のご応募・ご購入は、お一人様1日1回限りです。また、ご本人以外のLINEアカウント、複数デバイスの使用はお断りいたします。
※ご当選された方は、上記の購入制限数の範囲内でご購入いただけます。
※お申し込み・商品ご購入には、LINEアプリ・アカウントが必要です。
当選発表 販売日当日、13時30分頃にLINEにて抽選結果を通知、当選された方には「チケットを発券しました」が表示されます。
当選された方は、14時以降、番号順に順次お呼び出しいたします。
呼び出しがございましたら、当選者待機列にてお待ちください。
※画面上部に「スワイプ操作（SWIPEと記載のアニメーション表示）」が出現しますが、スタッフにて画面操作をいたしますので、お客様ご自身では操作をしないでください。（操作された場合、整理券は無効となりますのでご注意ください）
※当日はLINEアプリが使用できる状態でお越しください。
※呼び出しから3時間以内に当選者待機列に来られない場合は、当選は無効になります。
※その他、「デジタル整理券に関する注意事項」をご覧ください。
【画像】激戦…ミャクミャク×ジェラピケ エアリーモコミャクミャクヘアバンド
ミャクミャクのジェラピケグッズは人気のアイテムで、大丸松坂屋百貨店は9月24日、「人気のジェラート ピケとのコラボレーション商品の内、一部商品を再販売いたします」「販売期間：9月27日（土）→29日（月）＜抽選販売＞」と予告していた。
さらに「再販売するのは、エアリーモコミャクミャクティッシュケースと、エアリーモコミャクミャクヘアバンドの２種類です（エアリーモコミャクミャクチャームは完売いたしました）」とし、「各商品の在庫数は異なります。当選されてもご希望の商品がない場合がございます。あらかじめご了承ください」と添え、抽選方法を案内した。以下、詳細の全文を掲載する。
・エアリーモコミャクミャクティッシュケース 税込7150円
・エアリーモコミャクミャクヘアバンド 税込3520円
販売日 2025年9月30日（火）
ご購入個数制限 お一人様、2アイテムの中から最大で合計2個ご購入いただけます。（同一アイテムは1個まで）
※各商品の在庫数は異なります。（エアリーモコミャクミャクチャームは完売のため、再販売はエアリーモコミャクミャクティッシュケースと、エアリーモコミャクミャクヘアバンドの2種類となります）。また、当選されてもご希望の商品がない場合がございます。あらかじめご了承ください。
抽選応募期間・応募方法 販売日当日の9時〜13時
2025大阪・関西万博 会場内オフィシャルストア 東ゲート店 大丸松坂屋百貨店に設置する抽選応募用二次元コードをスマートフォンにて読み込んでください。
※抽選のご応募・ご購入は、お一人様1日1回限りです。また、ご本人以外のLINEアカウント、複数デバイスの使用はお断りいたします。
※ご当選された方は、上記の購入制限数の範囲内でご購入いただけます。
※お申し込み・商品ご購入には、LINEアプリ・アカウントが必要です。
当選発表 販売日当日、13時30分頃にLINEにて抽選結果を通知、当選された方には「チケットを発券しました」が表示されます。
当選された方は、14時以降、番号順に順次お呼び出しいたします。
呼び出しがございましたら、当選者待機列にてお待ちください。
※画面上部に「スワイプ操作（SWIPEと記載のアニメーション表示）」が出現しますが、スタッフにて画面操作をいたしますので、お客様ご自身では操作をしないでください。（操作された場合、整理券は無効となりますのでご注意ください）
※当日はLINEアプリが使用できる状態でお越しください。
※呼び出しから3時間以内に当選者待機列に来られない場合は、当選は無効になります。
※その他、「デジタル整理券に関する注意事項」をご覧ください。